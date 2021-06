Gobierno convoca a sesiones extras en el Congreso

El Gobierno convocó a dos días de sesiones extras (lunes 21 y martes 22 de junio) para aprobar el proyecto de ley que regula la sobretasa de la gasolina.



(Lea además: Polémica por nuevo decreto sobre la protesta)

El proyecto, impulsado por sectores como la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), busca definir la base gravable para la liquidación de la sobretasa del combustible.



Este gremio ha aclarado que no se trata de un nuevo tributo a la gasolina y que la iniciativa no cambia la estructura de sus precios de referencia "No aumenta, en términos reales, el precio final del combustible al ciudadano”, ha dicho Luz María Zapata, directora ejecutiva de Asocapitales.



(En otras noticias: Millonaria multa a Elizabeth Loaiza por publicidad engañosa)



La iniciativa ya cumplió su paso por las comisiones económicas del Congreso y solamente le restan sus debates finales en las plenarias de Senado y Cámara.



(En contexto: Los proyectos de ley que viven horas agónicas en el Congreso)





EL TIEMPO

En otras noticias

- Así funcionaría la ampliación de la licencia de paternidad



- Congreso aprueba reducción de la jornada laboral



- Se salva proyecto que reduce vacaciones de congresistas