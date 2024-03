Gobierno confirma falta de recursos para reforma de salud, ¿de dónde saldrá la plata?

El Ministerio de Hacienda confirmó en la tarde de este miércoles 20 de marzo que a la reforma de la salud le faltan. Así quedó en evidencia en el documento que expone la viabilidad fiscal del polémico proyecto que está virtualmente hundido en la Comisión VII del Senado.

Por ejemplo, en 2025, si el proyecto finalmente obtiene las mayorías en el Senado, el sistema tendrá ingresos por 103 billones de pesos, pero su funcionamiento será de 105 billones de pesos.

Viabilidad fiscal reforma de la salud Foto:Ministerio de Hacienda Compartir

Algo similar sucedería en 2028. Ese año, según la proyección que hace el Ministerio de Hacienda, los ingresos del sistema serían de 122 billones de pesos. Y sucede lo mismo en el 2033, fecha final de la proyección. La cartera económica señala que ese año el sistema costaría 143 billones de pesos pero los ingresos serían de 124 billones de pesos.

Ya desde el Congreso se había advertido que la reforma estaba desfinanciada y que ese era uno de los motivos principales para no apoyar la iniciativa que fue radicada en febrero del 2023 y aunque han pasado 13 meses todavía debe superar sus dos debates en el Senado.

Compartir Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda y Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, en rueda de prensa, tras reunión de la junta del Emisor. Foto:Banco de la República

"El proyecto implicaría déficit en el sector salud de 15 billones de pesos hasta 2033 y no está fondeada: su viabilidad dependerá de recortes en otros rubros", afirmó el representante uribista Andrés Forero, uno de los congresistas más activos de los debates de la reforma en la Cámara de Representantes. Y calificó el documento como "antitécnico" y cuestionó que no lleve la firma del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

No obstante a que la iniciativa no cuenta con los recursos para ser sostenible en el tiempo, el gobierno del presidente Gustavo Petro insiste en su trámite y de hecho el mismo Ministerio de Hacienda confirmó que los recursos faltantes para que el nuevo sistema de salud que propone el proyecto saldrán de otras carteras.

"Conforme a lo expuesto en este documento, los costos fiscales mencionados podrían incorporarse de forma compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2024 siempre que el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) apruebe, como parte de los límites de gasto establecidos en aquel documento, en sesión previa a su radicación en el Congreso de la República el 14 de junio del año en curso, un recorte de gastos de funcionamiento e inversión del Gobierno Nacional Central en otros rubros que sirva exactamente como fuente de financiamiento a los costos fiscales referidos", se lee en el documento firmado por la viceministra Técnica, María Fernanda Valdés.

Y añade: "Este recorte, en línea con el proceso presupuestal, deberá también hacer parte del Marco de Gasto de Mediano Plazo y del Plan Financiero incorporado en el proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación de 2025".

No obstante, la ponente del proyecto en la Cámara de Representantes, Martha Alfonso, quien en el pasado afirmó que dicho impacto fiscal no estaba porque no era necesario, según ella, la reforma no está desfinanciada.

"La reforma sí está financiada si esa era la inquietud de quienes se oponen", aseveró en la tarde de este miércoles.

Alfonso explicó que "el costo del sistema de salud según el documento del Ministerio de hacienda a 2033 será de 143 billones de pesos. Esto quiere decir que el valor de la reforma es de 14 billones de pesos adicionales a lo que ya tiene el sistema proyectado a 2033. Eso significa que anualmente la reforma cuesta 1.5 billones de pesos, que no es nada respecto a la masa monetaria de más 95 billones anuales en promedio que maneja el sistema de salud a 2033. Hoy en reservas técnicas están perdidos 13.7 billones según el informe de la Contraloría. La reforma cuesta casi lo mismo pero atendiendo la gente, garantizando acceso efectivo a servicios de salud".

La reforma sí está financiada si esa era la inquietud de quienes se oponen

El sistema de salud cerró el 2023 en medio de la más profunda crisis financiera de los últimos 30 años. Gremios, movimientos y académicos del sector llegaron a esta conclusión tras analizar el déficit financiero de toda la cadena de valor, estimado en 9,6 billones de pesos por la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif). Expertos aseguran que, para estimaciones como las proyectadas para la creación de Caps, por ejemplo, habría que revisarse primero el déficit del sector.

Y es que, según el análisis de Minhacienda se requieren 1,4 billones para la ampliación o construcción de 220 sedes principales y satélites de Caps, ampliación o construcción de cinco hospitales de nivel complementario y la construcción de infraestructura móvil en departamentos como el Putumayo.

MATEO GARCÍA - REDACCIÓN POLÍTICA