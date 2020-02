Los temas polémicos del borrador de reforma de la justicia

Con la premisa de que "nada es inamovible", la ministra del Justicia, Margarita Cabello, les explicó este martes a los congresistas de la Comisión Primera del Senado el borrador que maneja el Gobierno de la reforma de la justicia.



La reunión se dio en el marco de la socialización que está haciendo la funcionaria de este proyecto de acto legislativo, el cual ha sido intentado en el Congreso varias veces sin éxito.

Según Cabello, este borrador es un "primer documento" de la reforma de la justicia, "para que de allí se pueda opinar, discutir con la premisa de que nada es inamovible".



"Lo que hicimos fue, como ministerio, articular, todas las propuestas que nos han hecho en un borrador y ayudar a formar esa estructura de borrador", agregó.



Dentro de los temas que seguramente serán polémicos -si finalmente son presentados formalmente al Congreso- está la inhabilidad para algunos altos servidores del Estado para llegar a la presidencia de la República y a otros cargos de elección popular.

Agradezco el apoyo de los senadores de la #ComisiónPrimera por estar presentes y permitir ese intercambio de opiniones sobre el borrador del Proyecto de Acto Legislativo de #ReformaALaJusticia que hoy presentamos: Ministra Margarita Cabello #JusticiaParaElCiudadano

En el borrador que está socializando el Gobierno aparece que este impedimento recaería en los magistrados de las altas cortes, el Fiscal General, el Procurador General, el Defensor del Pueblo, el Contralor General y el Registrador Nacional.



"Los anteriores servidores no podrán postularse a cargos de elección popular sino cuatro años después de haber cesado en el ejercicio de sus funciones", reza el borrador.

Funciones jurisdiccionales

Otro punto que posiblemente será controversial es un artículo que otorga a notarios, centros de arbitraje y/o de conciliación "funciones jurisdiccionales" en la resolución de procesos.



De acuerdo con lo planteado, las "funciones jurisdiccionales" de estas instancias se aplicarían "de manera excepcional y transitoria" y "en asuntos en los que acudan las partes por mutuo acuerdo o en los asuntos declarativos en los que no se manifieste ninguna oposición a la solicitud".

Esta propuesta, que para muchos ayudaría a descongestionar a la rama judicial, ha generado oposición en algunos sectores en pasados trámites de una reforma de la justicia, por que se espera que haya controversia en este tema, si el Gobierno se decide a proponerla formalmente.



Según la ministra Cabello, la socialización ya pasó por las cortes y también se planea realizar una reunión igual a la de este martes con la Comisión Primera de la Cámara antes de radicar una propuesta definitiva.



La eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, uno del os temas más polémicos en pasadas reformas de la justicia y sobre el que no ha sido posible lograr consenso, en este borrador no se contempla.



