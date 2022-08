El ministro del interior, Alfonso Prada se refirió este lunes no solo a la situación de orden público del país, sino también al trámite de algunas iniciativas del Ejecutivo ante el Legislativo.



Le puede interesar: Así está la puja para la elección de magistrados del Consejo Nacional Electoral

​

El funcionario destacó que materia de seguridad que el Gobierno Nacional lo que ha hecho es llegar desde el primer día a las zonas de mayor nivel de conflicto.

"Se ha llevado el mensaje de diálogo, de buscar la manera de que los actores del conflicto en Colombia se vinculen a la propuesta del presidente Petro de dialogar en las regiones para buscar un cambio o un camino que nos permita llegar a la paz total", dijo Prada.



El Ministro recordó que han estado en dos oportunidades en el Cauca, en el sur de Bolívar, en la zona del Catatumbo y en el norte de Antioquía, donde se han instalado equipos del diálogo social.



"Lo que estamos haciendo es dando un mensaje de que este gobierno llegó con una real voluntad de diálogo y de paz. Hemos recibido la respuesta de prácticamente todos los grupos que hacen parte del conflicto, que están hostigando a la población civil, que está seguramente detrás del asesinato de muchos líderes sociales en Colombia. Hemos recibido el mensaje de que quieren vincularse al diálogo", dijo el funcionario.



Destacó que el Presidente ha respondido claramente que no solamente sirve una carta sino una actitud concreta de cese de hostilidades a la población civil para allanar el camino del diálogo.



El ministro del Interior también se refirió a las nuevas medidas que contemplan la autoridad de los alcaldes sobre algunas fuerzas.



"Las competencias que tendrían los alcaldes son de coordinación de las acciones urgentes que se requieran exclusivamente dirigidas a proteger la vida de los líderes sociales, de los líderes ambientales, de los excombatientes firmantes del acuerdo de paz, de los defensores de la restitución de tierras. De todos esos líderes sociales que han gastado su vida entera a la defensa de los derechos humanos en el territorio", destacó Prada.



Sin embargo, aclaró que lo que dijo el Presidente fue que todas las autoridades nacionales con presencia en el territorio, incluidos los ministerios, las oficinas públicas nacionales junto con las Fuerzas Armadas "deben actuar bajo la coordinación de quién está en contacto con la gente."



"Es una manera descentralizada, es una manera que respeta la autonomía del territorio para que podamos proteger rápidamente y con buenas decisiones la vida de la gente, para eso es", dijo el ministro.



Y aclaró que no se trata de que "los alcaldes ahora van a decretar operativos militares ni van a ordenar la movilización de tropa. No se trata de eso, esto es mucho más sencillo y no debemos darle un alcance diferencial de lograr la coordinación de todas las instituciones nacionales para la protección concreta de la vida de la gente que esté amenazada en el territorio".



Le puede interesar: Nicaragua: ¿Por qué el Gobierno no fue a sesión de la OEA?

Es una manera descentralizada, es una manera que respeta la autonomía del territorio para que podamos proteger rápidamente y con buenas decisiones la vida de la gente, para eso es FACEBOOK

TWITTER

De todas maneras, el funcionario igualmente destacó que Petro ha señalado que la jefatura de Policía en muchos casos es nominal simplemente y no es real. “Lo que queremos es que de verdad asuma la responsabilidad el alcalde de la protección de la vida de la gente en el territorio, de los líderes sociales y para ello cuente con la colaboración de la Fuerzas Armadas y de todas las autoridades nacionales en el territorio", destacó.



"El jefe de la administración en el municipio es el alcalde y queremos darle ese alcance para que tenga la capacidad de dar respuesta la protección efectiva de la vida de los colombianos", reiteró.



Tras esto señaló que lo que se le está dando es alcance a la norma constitucional que establece que el jefe de la administración es el alcalde.

Demora con proyectos

Sobre la queja en la demora de la radicación en el Congreso de algunas iniciativas, el ministro dijo que el Gobierno se ha tomado el tiempo necesario para llegar con proyectos estructurados



En ese sentido explicó que una de las normas que se va a modificar es la ley 418, que permite facultades para los diálogos de paz y dijo que no solamente se va a modificar el texto, sino que se va a hacer casi que una nueva ley con un capítulo de paz.



Destacó que esa ley ya está lista para la firma de los ministros y anunció que se debe radicar este martes o miércoles.



Sobre la reforma política dijo que se ha buscado la manera de que opinen los diferentes sectores políticos para que llegue lo más consensuada posible al Capitolio .

Le puede interesar: La puja de los partidos por consolidar fuerzas en el Consejo Electoral