Desde el Congreso de la República buscan que, definitivamente, el glifosato no vuelva a ser usado en el país para actividades de erradicación de cultivos ilícitos. Esto se hará a través de un proyecto de ley que fue radicado este miércoles en el Senado y es de autoría de Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico.



"Prohibir el glifosato en Colombia es sumar a la 'paz total', pues este propósito pasa por resolver el problema del narcotráfico", aseguró la congresista.



Esta iniciativa, además, va de la mano con el discurso del presidente Gustavo Petro sobre la necesidad de cambiar la estrategia de la lucha contra las drogas, que ha fracasado a nivel mundial, según él.



“Consolidar la 'paz total' en Colombia pasa por resolver el tema del narcotráfico. Significa que, de una vez por todas, se acepte que la política antidrogas, que tenía como pilar, entre otras cosas, el uso del glifosato y la criminalización de los campesinos, es un modelo fracasado”, señaló la senadora.



Esmeralda Hernández, autora del proyecto contra el glifosato. Foto: Prensa Esmeralda Hernández

Según la representante, la evidencia científica indica que esta sustancia afecta la vida humana y destruye el medioambiente. Asimismo, recalcó que este modelo no ha funcionado.



“En 1991 había 160.120 hectáreas de coca y para 2021 teníamos 204 mil. Los niveles de resiembra llegaron al 38 por ciento al priorizar la erradicación forzada (incluyendo glifosato). Un fracaso total. Contrario a las acciones de sustitución voluntaria, que el anterior gobierno congeló en su interés de hacer trizas la paz y la implementación del acuerdo de paz, y que mostraron ser efectivas pues según cifras de la propia ONU los niveles de resiembra en esta modalidad fueron inferiores al 7 por ciento, incluso en un momento mostraron ser menores al 1 por ciento", argumentó.



Aunque el uso de esta sustancia está suspendido en el país desde 2015, Hernández recordó que no hay una ley que lo prohíba.



Por eso su proyecto, de tres artículos, plantea "prohibir el uso del glifosato y sus derivados para la erradicación de cultivos de uso ilícito, con el fin de preservar la vida, la salud y el equilibrio ecosistémico en el territorio colombiano, así como para contribuir en la consolidación de la 'paz total' ".



La propuesta de la senadora, además, señala que "el Gobierno Nacional deberá implementar una estrategia de lucha contra las drogas real y efectiva, que se fundamente en la sustitución voluntaria y concertada de cultivos de uso ilícito, así como en el desmantelamiento de las mafias organizadas, de acuerdo con lo establecido en el punto n.° 4 'Solución al problema de drogas ilícitas' del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera".



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA