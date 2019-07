Congresistas aun no tienen clara decisión de la Corte sobre glifosato

Tras el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre el uso del glifosato en el país, en el que se hicieron varias aclaraciones sobre los requisitos que había establecido para volver a fumigar con el herbicida, en el Congreso aún no hay claridad sobre las implicaciones de la decisión, por lo que desde diferentes sectores políticos pidieron conocer “de fondo” el pronunciamiento.

Básicamente la Corte Constitucional mantuvo las condiciones que le puso al Gobierno para volver a fumigar con glifosato, pero hizo algunas aclaraciones sobre esos requisitos



En esencia, el Consejo Nacional de Estupefacientes tendría la última palabra sobre el regreso de las fumigaciones aéreas con glifosato. Ese mismo Consejo fue el que en mayo de 2015 aprobó la suspensión de la aspersión.



En todo caso, esa instancia, cuya Secretaría Técnica está en el Ministerio de Justicia, tendrá que acatar las seis condiciones establecidas por la Corte Constitucional en su fallo del 2017.



Por eso la posibilidad de reanudar el glifosato no será inmediata, ya que el Gobierno tiene que garantizar que cumplió con las seis exigencias que le hizo el alto tribunal.



Al respecto, la representante de Alianza Verde, Juanita Goebertus, aseguró que “ojalá la Corte saque pronto el texto completo de su sentencia. De lo circulado en medios se entiende que: reiteran las condiciones de la sentencia, dan espacio al Consejo Nacional de Estupefacientes, para que evalúe el daño (sin pedir certeza absoluta), y obligan a cumplir el acuerdo de paz”.

El presidente saliente del Congreso y senador del Centro Democrático, Ernesto Macías, manifestó por su parte que, si bien se deben cumplir las condiciones, es necesario el regresó de las fumigaciones con el herbicida.



“Si bien el Consejo de Estupefacientes debe acatar las condiciones de la Corte Constitucional, también debe tener en cuenta la pérdida de vidas y el grave daño causado por los cultivos ilícitos en Colombia. La fumigación con glifosato es una necesidad urgente”, manifestó Macías.



Otro de los congresistas que se mostró a gusto con el pronunciamiento de la Corte Constitucional fue el representante de Cambio Radical César Lorduy, quien no obstante pidió mesura en el análisis de las implicaciones de lo dicho por el alto tribunal.



“El gobierno queda autorizado para hacerlo (reanudar las fumigaciones con glifosato) pero siempre bajo la óptica de respetar el principio de precaución, que se tiene como premisa para no causar daño, pero esto no implica que haya que abstenerse de realizar una actividad”, expresó Lorduy.



El senador liberal Guillermo García Realpe interpretó el pronunciamiento como “una buena noticia para las regiones más apartadas de Colombia”, pues se mantienen las condiciones establecidas inicialmente para el retorno de la aspersión aérea.

El Gobierno debe ponderar para poder decidir sobre la aspersión con glifosato, también se debe tener en cuenta el acuerdo de paz FACEBOOK

TWITTER

“El Gobierno debe ponderar para poder decidir sobre la aspersión con glifosato, también se debe tener en cuenta el acuerdo de paz”, aseguró García, en diálogo con La W.



En todo caso, el Gobierno Nacional ya anunció este jueves que llevará al Consejo Nacional de Estupefacientes un plan para reanudar las fumigaciones contra los narcocultivos.



POLÍTICA