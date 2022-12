En plena cuenta regresiva para que se realicen las primeras liberaciones de procesados por violencia y vandalismo en las protestas de 2020 y 2021, a los que el presidente Gustavo Petro decidió nombrar voceros de paz, en el país no se cierra la discusión sobre una pregunta de fondo: ¿hasta dónde llegan las facultades del jefe de Estado en el uso de los instrumentos que le da la ley para buscar la paz?



Néstor Osuna, ministro de Justicia, en debate en el Congreso. Foto: Twitter: Minjusticiaco

El Gobierno expidió esta semana el decreto que creó la Comisión que “recomendará” la liberación de esos procesados, que según ha garantizado el ministro de Justicia, Néstor Osuna, en ningún caso aplicará para condenados o acusados de graves actos de violencia. Y este viernes se conocieron los primeros siete nombres de la lista, cuyo trámite de libertades “antes de Nochebuena” fue encomendado por el presidente al alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda.



Pero ni el decreto ni los pasos posteriores dados por el Ejecutivo han logrado amainar las reservas sobre el procedimiento, que han sido expresadas desde la misma Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría y la Fiscalía—aunque en los últimos días hubo un notorio cambio de tono del fiscal Francisco Barbosa al respecto (ver entrevista)—, así como por juristas y sectores políticos. Reservas que van desde las funciones que cumplirán los ‘voceros’ y a quién representan —hasta ahora, esa figura estaba ligada a una de las partes en la mesa de negociación de paz—, hasta las dudas por el control que existirá sobre sus actos en libertad. Y no es claro aún si la decisión final sobre las libertades quedará en manos de los jueces o si estos cumplirán apenas un papel notarial en las liberaciones.

Lo cierto del asunto es que para cumplir una de sus promesas de campaña, la liberación de los detenidos en medio de las protestas, el Gobierno terminó usando un parágrafo de la modificación de la Ley de Paz que prácticamente pasó de agache en el Congreso y que, incluso con problemas de redacción, amplió de un plumazo el grupo de quienes podrían ser excarcelados por decisión presidencial para aportarle a una negociación de paz.



Ese parágrafo quedó hecho a la medida de las intenciones del Gobierno, pues señala expresamente que “se admitirá como voceros a quienes actúan como integrantes de organizaciones sociales y humanitarias a quienes el Presidente de la República considere puedan aportar al proceso de paz, a la conflictividad social (sic) y se encuentren en privación de libertad”.



El cambio es llamativo porque la aprobación de ese texto en el Congreso se dio sin mayor debate y cuando, precisamente, el Gobierno y la bancada de gobierno habían tenido que retirar del mismo proyecto un artículo directamente relacionado con los primera línea y otros detenidos, que pretendía darle al presidente la facultad de concederles indulto, a pesar de que se trata de procesados por delitos comunes.

¿Qué pasó en el Congreso?



Plenaria de la Cámara este martes en debate de la reforma política Foto: @alfonsoprada

El miércoles 19 de octubre la plenaria de la Cámara de Representantes estaba lista para discutir la prórroga y modificación de la Ley 418, principal marco jurídico de la propuesta de ‘paz total’ del presidente Gustavo Petro. Todo estaba dado para que el proyecto fuera aprobado, pues la coalición de gobierno estaba sólida y contaban con el respaldo de Cambio Radical, el partido que se declaró independiente. Los votos de la oposición eran insuficientes para que sucediera lo contrario. En Senado, se esperaba lo mismo.



Pero la aparición de dos polémicos artículos en la ponencia del último debate, que fueron calificados como ‘micos’, enredó la discusión. La Cámara no quiso debatir hasta que no se aclarara por qué se incluyeron esas dos propuestas.

“Facúltese al Presidente de la República para que, en el marco de la política de ‘paz total’, pueda otorgar indultos a aquellas personas que hayan sido condenadas por conductas desplegadas en contextos relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta social”, fue uno de los artículos que causó polémica y el Gobierno, finalmente, decidió retirarlo para no retrasar el trámite de la ley, que debía aprobarse para que se iniciaran los diálogos de paz con el Eln.



El ministro del Interior, Alfonso Prada, dijo en su momento en entrevista con EL TIEMPO que el indulto no era lo que se necesitaba y aclaró que fue iniciativa de los ponentes el haber incluido dicho artículo. Con esto, la ley fue aprobada y enviada a sanción presidencial y algunos congresistas del Pacto Histórico dijeron que radicarían proyectos para liberar a los jóvenes capturados en el marco de la protesta social.

Lo que al parecer nadie notó fue la modificación del Artículo 5, que graduaba a los detenidos por vandalismo como elegibles para ser nombrados gestores o voceros de paz y recibir beneficios de excarcelación a pesar de que no jugarán ningún papel en ninguna negociación de paz.



¿De dónde salió? El ponente del proyecto en la Cámara de Representantes, Alirio Uribe, del Pacto Histórico, asegura que esta no fue una propuesta del Gobierno, sino una proposición del Partido Conservador. “La proposición no venía en la ponencia inicial que hizo el Gobierno, sino que fue aprobada posteriormente en la Cámara y conciliada en Cámara y Senado. El Gobierno la avaló y quedó así. Obviamente esa propuesta la hizo el Partido Conservador en el marco de la eliminación de los artículos que hablaban del indulto y demás”, aseguró el representante.

Pero fuentes en el conservatismo rebaten a Uribe y dicen que no solo han sido críticos frente a la posibilidad de indulto a los de la primera línea, sino frente a la liberación de este primer paquete de detenidos.



Desde el Congreso, senadores como David Luna, de Cambio Radical, y Paola Holguín, del uribismo, consideran que incluso con el artículo tal y como fue aprobado, la aplicación que pretende darle el Gobierno no resistirá el examen de las Cortes.



“Si se admitiera la interpretación según la cual el presidente puede designar a cualquier persona como vocero, sin que actúe en nombre del grupo armado o estructura criminal, no podrían recobrar la libertad en la medida en que el parágrafo segundo del artículo 5 de la ley, solo prevé este beneficio para quien actúe como “vocero del grupo” y, bajo esta interpretación, no lo sería”, afirmó la senadora Holguín.



¿Qué responde la bancada de Gobierno? El senador Iván Cepeda asegura que el presidente “actúa dentro de la legalidad y la Constitución y no se inventa normas o disposiciones a su gusto”. Y en ese sentido, garantiza que “el Gobierno está listo para el examen ante los tribunales y seguramente una vez se produzcan esas decisiones va a acatarlas, sean adversas o favorables a la decisión política que ha tomado”.



Colombianos no lo ven con buenos ojos

El presidente Petro en el municipio de El Tarra, Norte de Santander. Foto: Presidencia.

La propuesta del gobierno del presidente Gustavo Petro de liberar a detenidos por actos de violencia en medio de las protestas ha sido medida por las últimas encuestas y los colombianos no la ven con buenos ojos. Por ejemplo, en la encuesta de Invamer publicada en noviembre, a propósito de los primeros 100 días del gobierno, se preguntó puntualmente a las personas si estaban de acuerdo con la propuesta de “perdón a los miembros de la primera línea que están detenidos”. El 33,9 por ciento de los encuestados dijo que sí, mientras que el 61 por ciento afirmó no estar de acuerdo. En ese momento, el Gobierno había hablado puntualmente de usar la figura de indulto.



REDACCIÓN POLÍTICA

EL TIEMPO