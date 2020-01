‘Estamos llegando a acuerdos con el Gobierno’: Germán Varón

Si el Gobierno Nacional acoge algunos proyectos legislativos que tiene Cambio Radical, esa colectividad estaría ingresando al Ejecutivo en los próximos días.



La afirmación la hizo el senador Germán Varón Cotrino, senador por esa colectividad y de los más cercanos a Germán Vargas Lleras, uno de los jefes naturales de ese partido.

En diálogo con EL TIEMPO, Varón reveló cuáles son esas iniciativas, cómo han sido los diálogos entre Cambio Radical y el Gobierno, y dijo que formalmente no hay nombres para ese eventual ingreso.



¿Cómo van esos acercamientos de Cambio Radical con el Gobierno?



Estamos en conversaciones y estamos llegando a acuerdos sobre cuáles serían los proyectos de ley que, habiendo sido base de la propuesta del doctor Germán Vargas Lleras, no se han podido sacar adelante, son importantes para el país, son documentos que se han hecho con seriedad, por personas expertas y que de seguro le serían de mucha utilidad a Colombia. Esos proyectos son los que nosotros esperamos que el Gobierno acompañe. Si el Gobierno los acompaña y el desarrollo de esas políticas implica una representación lo estudiaremos y haremos parte del Gobierno.

¿Cuáles son esos proyectos?



Consulta previa es uno; otro es una reforma de la justicia, una pensional y otra de la salud. Eso solo para mencionar esos cuatro. Si pudiéramos sacar la mitad sería una maravilla, porque cada uno es de una complejidad enorme.

Germán Vargas Lleras y Fuad Char, jefes de Cambio Radical. Foto: Juan Pablo Rueda / Carlos Capella

¿Qué tan avanzadas están las conversaciones con el Gobierno para lograr el apoyo a estos proyectos?



Pues hasta ahora estamos en esas conversaciones. Tendría que decírselo una vez se comprometan a acompañarnos y que en Cambio Radical se presenten esas propuestas.



Si el Gobierno acoge estos proyectos, ¿bajo qué condiciones entraría Cambio Radical al Gobierno?



Esas son discusiones que surgen después de la agenda. ¿Bajo qué condiciones?, seguramente en los sitios donde pudiéramos desarrollar esas políticas, si el Gobierno las comparte, le parece que son viables y que le sirven al país.



¿Es posible que haya ministerios para Cambio Radical?



Pues si dentro de los acuerdos que hacemos y de las políticas que compartimos de manera conjunta con el Gobierno existen ministerios en los que se puedan desarrollar dichos aspectos, por supuesto que debería haber esa representación para poderla desarrollar.



Usted ha dicho que aunque se han mencionado nombres, no hay ninguno confirmado, ¿cómo es esto?



Una vez que lleguemos a esos acuerdos se remitirán las personas que creemos que puedan tener la idoneidad para ser los implementadores de esas políticas y de esos proyectos y el Gobierno definirá si se ajustan a lo que tiene como expectativa o no.

¿Cómo está manejando Cambio Radical este diálogo con el Gobierno?



Hay un comité mirando cuáles de esas reformas son viables y está interlocutando con el Gobierno para saber en cuáles están de acuerdo y en cuáles no. Una vez que sepamos y cuáles serían las materias, empezaríamos a revisar los nombres.



¿Cuál es la posición de Germán Vargas y Fuad Char en este tema?



Esa hay que preguntársela a ellos. No puedo hablar a nombre de ninguno de los dos y obviamente no quiero asumir vocerías que no me corresponden.



¿Qué significaría políticamente que Cambio Radical entre al Gobierno, si se llega hasta allá?



La primera consecuencia sería que nos convertíamos en partido de gobierno. La segunda es que empezaríamos a desarrollar, como parte de ese gobierno, programas y políticas que consideramos benéficos para el país y que estaríamos en condición no de independientes sino de partido de gobierno.



(Le puede interesar: ¿Qué significa que un Char sea el Presidente del Congreso?



¿Hay fecha límite para llegar a un posible acuerdo entre Cambio Radical y el Gobierno?



No, esto no es para correr ni para hacerlo de afanes. Es un tema que demanda el tiempo que sea necesario para llegar a buenos acuerdos.



Usted nos decía que se está dialogando sobre una reforma de la justicia, ¿cómo va ese tema?



He estado hablando con la Ministra de Justicia para este proyecto. Ella me ha manifestado que de las cortes ya están trabajando un texto y que el próximo semestre se estaría estudiando como documento base y me imagino que cada comisión en sus respetivas áreas estaría en lo mismo.



Precisamente sobre esta posible reforma de la justicia, ¿cómo es su propuesta de extender la inhabilidad para ser Presidente a Fiscal, Procurador, Contralor y Defensor?



Esto fue un artículo que se presentó en la reforma de la justicia que se tramitó hace un año o año y medio y tiene el propósito de extender la inhabilidad para ser Presidente para esos cargos que se mencionan. Una vez aprobada se aplicarían los cuatro años para todos aquellos que estén desempeñándose o que se hayan desempeñado dentro de ese término. Este artículo lo aprobó la plenaria del Senado y si hay una nueva reforma de la justicia irá nuevamente en el texto. Sería un solo artículo.



¿Qué busca esta idea?



Preservar la dirección y la ejecución de las funciones de cada una de esas entidades en la esencia de lo que es el control, es decir derechos humanos, control fiscal, control disciplinario y la actividad de la Fiscalía.



¿Se puede decir que en su opinión procuradores, fiscales, contralores y defensores no se dedican solo a su gestión sino que hacen política?



No, esa afirmación la hace usted, yo nunca lo he dicho. Lo que estoy afirmando es que se debe preservar que se pueda presentar una incompatibilidad en las funciones, y acá no estoy hablando ni acusando ni haciendo mención de ningún nombre específicamente. Nos parece, y así le pareció al Congreso por sus mayorías, que en estos cargos debe haber una inhabilidad que impida que su gestión se vincule con alguna actividad política y que, obviamente, estén enmarcados por el cumplimiento de los objetivos que tienen.

¿La idea sería incluir un artículo en una eventual reforma de la justicia?



Se tramitaría de la misma forma que se tramitó la última reforma de la justicia, es decir incluyendo un artículo que indique esto en el texto de un nuevo proyecto, del cual es partidario el Gobierno y dentro de las charlas que hemos venido desarrollando con ellos iría este artículo.



¿Es decir que al Gobierno le gusta esta idea?



Pues nosotros la presentamos. No puedo hablar en nombre del Gobierno hasta que no haya un nuevo texto y en su momento nadie se opuso.



JUAN FRANCISCO VALBUENA G.

REDACCIÓN POLÍTICA