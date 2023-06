El exvicepresidente Germán Vargas Lleras, jefe de Cambio Radical y quien se ha convertido en una de las principales voces de la oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro, hizo este jueves un llamado a los partidos tradicionales para que armen una gran coalición contra las reformas del Gobierno Nacional.



"Formemos una nueva coalición en el Congreso a partir de este 20 de julio que nos garantice que no se tramitarán las reformas laboral, ni pensional ni de la salud", aseguró desde Barranquilla.



Además, contó que el expresidente César Gaviria, jefe del Partido Liberal, lo llamó para conversar sobre ese propósito. "Recibí una llamada muy grata ayer de César Gaviria proponiéndome que avancemos en ese sentido".



Fuentes cercanas a Gaviria le dijeron a EL TIEMPO que el expresidente está analizando cómo sería la conformación de una nueva coalición nacional. Para el exmandatario, es fundamental no solo una alianza para las elecciones regionales del 29 de octubre sino que ésta tenga una incidencia que vaya más allá para ofrecerles soluciones a los problemas del país.



Germán Varas Lleras y Fuad Char. Foto: Cambio Radical

El pronunciamiento lo hizo desde Barranquilla, donde estuvo con Fuad Char, también líder de la colectividad, en un evento con congresistas, empresarios y gremios, en el cual analizaron los desafíos nacionales y de la región para impulsar el crecimiento de la costa Caribe.



Durante los últimos meses, Vargas Lleras se ha convertido en uno de los principales opositores de Petro. De hecho, su colectividad pasó de la independencia a la oposición y, a través de las páginas de este diario, en su columna dominical, ha expresado su inconformismo con el Presidente.

Vista a la plaza de Bolívar desde el congreso de la República de Colombia durante las marchas del 7 de junio convocadas por el presidente Gustavo Petro. Foto: César Melgarejo/ El Tiempo @cesarmelgarejoa

"El ambiente político, lo sabe Petro muy bien, no está para volver a exponer ahora sus impopulares reformas a una derrota anunciada. Presentarán nuevamente el paquetazo en julio. Su soberbia les impide escuchar el clamor ciudadano. Pero se van a encontrar cada vez más solos, mucho más de lo que imaginan. Y como cada día trae su afán, ya veremos en qué quedan todas estas amenazas", escribió en su última columna.



Pero mientras la oposición se mueve para impedir que las reformas sociales -las que van en curso (pensional y salud) y las que vendrán (laboral, educación y servicios públicos)- no avancen, el Gobierno también lo hace pero para que estas sean aprobadas.



Precisamente este fue uno de los motivos por los que no se convocó su discusión en las sesiones extraordinarias tras el fin de la legislatura. El Gobierno busca en este mes de receso rearmar la coalición y consolidar las mayorías para que su paquete reformista tenga resultados positivos.



"Tenemos todas las condiciones para entrar el 20 de julio con una gran mayoría, con consensos, que van a permitir que estas reformas sociales, que las necesita el pueblo colombiano, puedan salir adelante", aseguró el presidente del Congreso, Alexander López, en entrevista con EL TIEMPO.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA