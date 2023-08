El senador Germán Blanco, del Partido Conservador, fue elegido este martes como nuevo presidente de la Comisión I del Senado.



Si bien esta dignidad le correspondía al Pacto Histórico para esta legislatura -postularon a Alexander López-, se rompieron los acuerdos a los que llegó el Congreso el año pasado cuando se dividieron las presidencias.



Fueron 13 votos para Blanco y ocho para López.



Desde la semana pasada se estaba moviendo esta posibilidad. Precisamente la elección se corrió una semana -las demás comisiones eligieron entre el martes 25 y miércoles 26 de julio- , mientras el Gobierno y el Pacto se movían para obtener los votos que les garantizaran la elección de Alexander López.



Sin embargo, esto no fue posible y el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, fue el primero en postular a Blanco para dirigir esta célula legislativa. El congresista opositor consideró que el conservador "puede generar consensos entre partidos independientes, Gobierno y oposición y es lo que necesitamos en esta legislatura".



Germán Blanco, nuevo presidente de la Comisión I del Senado. Foto: Prensa Senado

Paloma Valencia, del Centro Democrático, también postuló a Blanco. Argumentó que cuando eligieron a Alexander López como presidente del Congreso se comprometió a dar garantías, pero "no cumplió".



"Nosotros sentimos que hay suficientes consideraciones para que no podamos elegir al senador Alexander López, toda vez que no solamente irrespetó la Ley 5ta, que gobierna las sesiones del Congreso, sino que melló contra lo más sagrado que tiene una democracia, que son el respeto por los derechos de oposición. Y, por lo tanto, no encontramos ningún ánimo de votar por el senador Alexander López", agregó Valencia.

Es elegido como Presidente de la Comisión Primera para la legislatura 2023 - 2024, el H.S. @GermanBlancoA del Partido @soyconservador



La comision escrutadora certifica la votación:



Germán Blanco: 13 votos

Alexander López: 8 votos#SesiónOrdinariaPresencial pic.twitter.com/M5bSGtYfHG — Comisión Primera Senado (@PrimeraSenado) August 1, 2023

Humberto de la Calle, por su parte, anunció su voto por López "en consecuencia de esa convicción de la necesidad dentro del ejercicio sano de la Política de cumplir los acuerdos".



López, quien presidió el Congreso durante un mes en la legislatura pasada luego de la nulidad de elección de Roy Barreras como senador, quien hasta entonces ocupaba la dignidad, pidió que le permitieran al Pacto Histórico dirigir la célula, sin importar que no lo hiciera él para así "poder avanzar liderando la agenda en la Comisión I. Yo he tenido grandes honores en este Congreso, este para mí sería un gran honor, pero si algunos consideran que Alexander López no es por A o B razón, también lo entenderemos, pero permítanle al Pacto Histórico tener otra persona para que lidere esta Comisión.



No es la primera Comisión que pierde el Pacto Histórico en esta legislatura. La semana pasada en la Cámara de Representantes también se rompieron los acuerdos en la Comisión. En el Pacto postularon a Erick Velasco, pero las fuerzas opositoras e independientes se movieron y eligieron a Luis Ramiro Ricardo, de las curules de paz.



La senadora María José Pizarro, quien también es del Pacto Histórico y hace parte de la Comisión I del Senado, cuestionó la elección de Blanco y aseguró que la invitación a un gran acuerdo nacional -fue el mensaje del presidente Petro en la instalación de la legislatura- sigue siendo rechazada por sectores de la política tradicional. En un hecho sin antecedentes, incumplieron el pacto de partidos que establecía la presidencia de Comisión Primera Senado al Pacto. Gravísimo".



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA