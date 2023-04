El representante Gerardo Yepes, criticado por haber sido el ponente conservador que firmó la ponencia positiva, anunció en pleno debate que estaba de acuerdo con varios puntos del proyecto de Gobierno pero debía respetar la decisión de su partido, por lo que se salía de la sesión.



“Creo que como coordinador ponente tengo la responsabilidad manifestar mis apreciaciones. Unas reflexiones y unas claras constancias de mi posición. Una de las responsabilidades que tenemos es velar por los resultados de los ciudadanos y ser coherentes con lo que se piensa, dice y hace”, expresó el representante Yepes.

El representante aseguró que el proyecto entra a trabajar en dos de las utopías que debería tener todo sistema de salud: que nadie se enferme y que el que se enferme logre la atención oportuna para que no se agrave. “Veo el esfuerzo de llegar a esas utopías y por eso firmé la ponencia. Destaqué ese elemento que hay en el proyecto”, comentó el conservador.



El representante Yepes comentó que son muchos los puntos que apoyaba del proyecto y por eso firmó la ponencia. No obstante, señaló que estaba imposibilitado a continuar con dicho voto ante la determinación de su colectividad: “Hoy el partido ha manifestado que no apoya la reforma de la salud en una decisión tomada en bancada. Yo firmé una ponencia y no me queda bien votar en contra”



“Como legislador me retiro de este recinto para ser coherente con mi pensamiento”, expresó Yepes, que pasó a reconocer la labor que ha hecho la ministra Carolina Corcho: “Aquí hay una ministra que ha abierto la posibilidad de diálogo y le agradezco que usted nos abrió el espacio”.



“Respeto al partido conservador, pero respeto a la determinación que como congresistas tenemos. Aquí tenemos que defender los intereses de la gente que sufre y reclama que cambiemos el sistema de salud”, concluyó el representante Gerardo Yepes.



