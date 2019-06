Falso conciliador pide al Gobierno explicaciones de la confusión

El representante a la Cámara por el Centro Democrático Gabriel Vallejo, quien terminó siendo el falso conciliador del proyecto de ley anticorrupción que se hundió este miércoles en el Congreso, le pidió al Gobierno explicaciones sobre su aparición en todo este incidente.

Este proyecto debía ser conciliado, ya que los textos aprobados en Senado y Cámara eran diferentes.



La firma de Vallejo apareció en un documento de conciliación del proyecto que habría llegado a la Cámara de Representantes sobre esta iniciativa, en la cual se eliminaba el beneficio de la casa por cárcel para los funcionarios corruptos.



En realidad, según documentos de la Cámara de Representantes, Vallejo nunca fue nombrado oficialmente en esa posición, sino que el encargo fue hecho al congresista Jairo Cristo, de Cambio Radical.



En el Capitolio también circulan versiones según las cuales a Vallejo lo habrían designado conciliador de esta iniciativa de manera verbal, razón por la cual el Gobierno, en su afán de salvar el proyecto, habría acudido a él para agilizar el trámite de la norma.

Este jueves y ante la indignación que ha causado el hundimiento de la norma, Vallejo contó su versión de los hechos y le pidió al Gobierno varias explicaciones.



El congresista le dijo a EL TIEMPO que, en efecto, él no fue nombrado oficialmente en esa posición.



“Yo me encontraba en la plenaria de la Cámara. Se me acercó un funcionario del Ministerio del Interior, no recuerdo su nombre, y me dijo ‘doctor Vallejo, lo están esperando en la Comisión Primera para firmar la conciliación”, contó el congresista.



Vallejo agregó que la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, le dijo “Gabriel, te está esperando el senador (Germán) Varón Cotrino en la Secretaria de la Comisión Primera de Senado para firmar la conciliación”. Varón fue designado como conciliador por el Senado.



“Eran las 4:40 de la tarde. Yo salgo y me dirijo a la Comisión Primera. Estaba el senador Varón. Mi nombre aparece en el informe de conciliación del proyecto anticorrupción. Por un acto inherente empiezo a firmar”, afirmó Vallejo.



Y explicó que cuando se percataron que “efectivamente” ese no era el proyecto del cual él era conciliador, “inmediatamente”, se le informó a la Mesa Directiva de la Cámara. “Por esa razón el informe de conciliación no fue radicado y no fue anunciado”, aseveró.

Ante esta confusión, el congresista le pidió varias explicaciones al Gobierno.

“¿Por qué la Ministra me dice que vaya y firme? Sigo pidiéndole la explicación. ¿Por qué los funcionarios de Gobierno me dicen que vaya? Sigo pidiéndoles la explicación”, manifestó Vallejo, quien agregó que “los responsables tienen que responder por lo que sucedió este miércoles”.



“Si (la culpa) fue la Mesa directiva del Senado o de la Cámara, porque no tiene sentido que me responsabilicen a mí cuando no tengo nada que ver”, dijo.



POLÍTICA