'Buscamos austeridad en el gasto': Gabriel Santos

El representante a la Cámara por el Centro Democrático Gabriel Santos le explicó a EL TIEMPO en qué consiste su proyecto de ley para reducir los recursos para los equipos de asesores de los congresistas, el cual apunta a un significativo ahorro para el Estado.



(En otras noticias: Ángela M. Robledo criticó la Coalición de la Esperanza por nuevas alianzas)

¿Cómo sería la reducción que usted propone?

Hoy en día cada congresista tiene la posibilidad de contratar hasta cincuenta salarios mínimos en asesores. Esto, si le sumamos todos los costos salariales y extrasalariales, da un total de 268.000 millones de pesos al año. Si lo multiplicamos por un periodo del Congreso, cuatro años, tenemos que es un poco más de un billón de pesos que se gasta exclusivamente en asesores. En la coyuntura actual es absolutamente vergonzoso.



¿Cuál sería la idea?

Hemos propuesto reducir de treinta a cincuenta salarios mínimos esa contratación. Esto nos permite, por un lado, que haya una realidad política y es un mensaje. Y segundo, austeridad en el gasto.

Facebook Twitter Linkedin

Gabriel Santos, representante a la Cámara por el Centro Democrático. Foto: Archivo EL TIEMPO

(Lea además: ‘Próximo gobierno tiene que arrancar con plan de reactivación’: Velasco)



¿Por qué?

Porque esto significa una reducción de 107.000 millones de pesos al año, es decir 430.000 millones de pesos en el periodo. Y esos recursos se pueden ir, bien sea para atender las necesidades de los programas en la pandemia o, mejor aún, para aliviar la carga tributaria de tantos colombianos que hoy no tienen cómo financiar su propio vivir.



(También: 'Colombianos detenidos en Haití están en buenas condiciones de salud')



¿Este proyecto no tiene un aire populista?

Yo contestaría que eso es absolutamente falso. Lo mismo decían con el proyecto de recortar las vacaciones y ya vamos en cuatro de ocho debates. Yo he tratado de hacer que mi ejercicio sea muy público y cualquier persona que haya seguido mi campaña sabe que esto es una promesa del 2018 y que hemos venido estudiando mucho antes de que el contexto de la campaña del 2022 estuviera presente. Esto de ninguna manera obedece a buscar réditos electorales, sino que el Estado se vuelva responsable con los recursos que le exige a la gente.

En otras noticias de política

Musa Besaile: la historia del excongresista que pasó de la gloria al abismo



Eutanasia: anuncian demanda a resolución de Minsalud para reglamentarla



POLÍTICA