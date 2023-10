Futuro de la reforma de la salud se resolverá tras elecciones: ¿qué viene?

Un 49 por ciento de la reforma de la salud quedó aprobada después de dos intensas sesiones a principio de semana. En medio de polémicas y de señalamientos de presuntas irregularidades, el proyecto avanzó y cada vez se más cerca su paso al Senado.



(Puede ver: Reforma de salud no se puede aprobar sin aval fiscal, advierten exministros de Hacienda)

Hacia las 6 de la tarde, cuando la plenaria se quedó sin quórum, el balance fue 63 artículos aprobados y 8 eliminados. En total fueron 71 de 143 artículos abordados por la instancia máxima de la Cámara, sin tener en cuenta los nuevos puntos que lleguen y que serán debatidos hacia el final.



Con casi la mitad del proyecto aprobado, la iniciativa entra nuevamente en puntos suspensivos y solo se resolverá hasta después del proceso electoral del 29 de octubre. La razón es simple: por ley, el presupuesto general para el 2024 debe estar aprobado antes del 20 de octubre, por lo que la próxima semana la plenaria se dedicará expresamente a este tema.

Facebook Twitter Linkedin

Sigue el trámite en el congreso de la Reforma a la Salud Foto: Milton Díaz / El Tiempo

A esto hay que sumarle el compromiso de no sesionar en la semana anterior al proceso electoral, que es cuando los congresistas están más centrados en la campaña. De esta manera, el trámite del proyecto se retomaría en la primera semana de noviembre. Sin embargo, no está claro si el parón entre a funcionar o perjudicar la tarea alcanzada en estos últimos días.



A simple vista, que el proyecto sea aprobado hasta después de elecciones puede terminar ayudándole. Esta iniciativa del Gobierno tiene múltiples reparos en la opinión pública y podría terminar afectando electoralmente a los sectores que los apoyaran. Por eso, posponer la iniciativa hasta después de los comicios puede facilitar su trámite, pues puede servir para que los partidos la terminen apoyando a totalidad en noviembre sin el temor de que tenga repercusiones en las urnas.



(Además: La reforma de la salud avanza gracias a los votos liberales y el impulso de Calle)



Por otro lado, quitarle ritmo a la discusión puede llegar a ser muy costoso. En los últimos dos días, la Cámara alcanzó una dinámica de aprobación que incluso superó los debates y polémicas que cargaba el proyecto. Dejar quieto el trámite por dos semanas hace que se vuelva al letargo legislativo que ha sufrido la iniciativa desde el semestre pasado y que no le ha permitido superar la plenaria de la Cámara.



En ese mismo sentido, las elecciones han sido leídas en clave de un referendo frente al gobierno de Gustavo Petro. Un mal resultado en las urnas para los afines al Ejecutivo puede ser asumido como un mensaje en contra de las reformas presidenciales y esto termine afectando los proyectos de origen gubernamental.



En esa línea, el otro asunto a tener en cuenta es que a pesar de que se ha aprobado poco menos de la mitad del articulado, un avance mucho mayor que el alcanzado en cinco meses, aún quedan pendientes los puntos más espinosos.

Facebook Twitter Linkedin

Sigue el trámite en el congreso de la Reforma a la Salud Foto: Milton Díaz / El Tiempo

Al igual que ocurrió en la Comisión Séptima de Cámara, la estrategia de los ponentes fue agrupar los puntos de mayor polémica y dejarlos para el final. De esta forma se han sacado adelante solo aquellos puntos que no han generado mayor discusión.



Aunque algunos sectores han cuestionado la forma en que se ha hecho la aprobación de los bloques y han pedido darle paso a la votación artículo por artículo, hasta el momento se sigue con la misma estrategia y le ha funcionado en los planes al gobierno.



(Además: Partido Conservador reitera que votará negativa la reforma de la salud del Gobierno)



No obstante, como ya se dijo, han sido pocos los artículos polémicos abordados. De lo aprobado, apenas los artículos 61 y 64 son los de mayor preocupación para los sectores de la salud, pues hacen referencia a los manejos de los recursos por parte del Adres. El resto de textos avalados han sido de coincidencia mayoritaria.



Para después del 29 de octubre quedan todos esos temas polémicos como el futuro de las EPS, los aspectos del riesgo financiero y del riesgo en salud, entre otros puntos. En estos se espera que hay más debate y que se ralenticen las discusiones para abordarlas más a fondo.



En este último aspecto, la situación pasa por una conjunción de las otras variables. Ante los difíciles temas que quedan pendientes, una pérdida del ritmo del debate y el mensaje que envíen las urnas el 29 de octubre pueden terminar siendo factores más significativos y dejar quieto de nuevo el trámite del proyecto.