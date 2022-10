Los representantes a la Cámara Alfredo Ape Cuello y Libardo Casado, los dos del Partido Conservador, radicaron este proyecto en la Comisión Sexta, en la que se tratan temas de transporte y comunicaciones. Este busca que los partidos de las ligas nacionales se pasen por televisión pública.



Uno de los puntos es que “al menos uno de los partidos de cada categoría profesional de fútbol colombiano a cargo de la Dimayor, sea transmitido en directo por la televisión abierta nacional”, se lee en el documento que detalla el proyecto.



Con la privatización de los derechos de transmisión de partidos, lo que se pretendía, según los senadores, “era que contribuiría con la distribución equitativa de los recursos entre los equipos y a su vez mejoraría la calidad de nuestro fútbol profesional”.



La Superintendencia de Sociedades menciona que “los equipos del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) se han beneficiado con un 26% de los derechos de transmisión”.



Ape Cuello y Casado hacen especial énfasis en que con esto muchas de las personas que viven en estratos 1 y 2, que ven limitadas sus posibilidades de acceder a los escenarios deportivos, puedan verlos en los canales nacionales.



Nuevo balón de la Liga. Foto: Dimayor

“Siendo el fútbol un producto de la cultura de masas que se sumerge en el mercado y que vive gracias a sus fanáticos, si no garantizamos que los mismos puedan acceder o disfrutar de este importante deporte, estaríamos perjudicando no solo a los fanáticos sino al fútbol mismo”, redactan los senadores en el documento.



Aunque desde la Dimayor no hay un pronunciamiento, se critica que con este proyecto se pueden ver afectados los intereses económicos de quienes controlan los derechos de transmisión.



Hasta el momento solo quedó radicado y faltan que se desarrollen los debates en la Cámara de Representantes, para saber si pasa o no. Además, en el año 2019 ya se había presentado una propuesta similar que no tuvo éxito.



