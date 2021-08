Funciones que tendría Comisión para protección de infancia y adolescencia

Un proyecto de ley aprobado en segundo, de cuatro debates, busca crear la comisión legal para la protección integral de la infancia y la adolescencia del Congreso fue creada por medio de una ley.



(Puede leer: Alejandro Gaviria deja los Andes y va por la presidencia)

El objetivo de esta comisión será contribuir a la protección y promoción de los derechos de la infancia y la adolescencia, y el seguimiento de las políticas y acciones encaminadas a su reconocimiento a través de la labor legislativa y de control político.



Entre las funciones que tendría están:



1- Participar en el desarrollo legislativo de iniciativas en pro de los derechos para la

protección integral de la infancia y la adolescencia.



2- Difundir y promocionar las iniciativas y desarrollos normativos en beneficio y protección de la infancia y la adolescencia, y buscar incrementar los espacios de participación pública de la infancia y adolescencia.



3- Buscar un trabajo conjunto con organizaciones nacionales e internacionales de

orden público, privado y no gubernamentales.



(Además: ‘Verdes’ comenzaron campaña presidencial a 2022 con tres precandidatos)



4- Establecer canales de comunicación entre el Estado y las organizaciones que

trabajan por la infancia y la adolescencia.



5- Llevar a cabo seguimiento y control político a los planes, programas, proyectos y políticas públicas de las diferentes entidades del Estado, dirigidas a la garantía, reconocimiento, promoción, realización, ampliación, protección y restablecimiento de los derechos de la infancia y la adolescencia, y lo que en ese sentido establezca el Sistema Nacional de Bienestar Familiar.



6- Realizar monitoreo a todos los procesos de verdad, justicia, reparación integral y

garantías de no repetición, para aquellos delitos cometidos contra la infancia y

adolescencia en el marco del conflicto armado, a fin de que estos sean

visibilizados y no queden en la impunidad.



7- Hacer seguimiento a los resultados de los procesos de investigación y/o sanción existente en los distintos entes de control, relacionados con todas las formas de violencia, tales como abuso sexual, explotación sexual comercial de la niñez y adolescencia, uso y reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por todos los

grupos armados, y la niñez migrante.



8- Realizar audiencias públicas, foros, seminarios, simposios, encuentros, mesas de trabajo, conversatorios y demás estrategias de comunicación para desarrollar, informar, divulgar y discutir los temas relacionados con los derechos de la infancia y la adolescencia en los términos de los artículos 47,48 y 49 de la Ley 1098 de 2006.



(Le sugerimos: ‘Verdes’ comenzaron campaña presidencial a 2022 con tres precandidatos)



9- Presentar informes anuales a las Plenarias de las Cámaras y a la sociedad civil, al término de cada legislatura sobre los resultados alcanzados.



10- Emitir concepto y rendir informe de las iniciativas concernientes a infancia y adolescencia contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo que presente el Gobierno Nacional.



11- Dar trámite a iniciativas, comentarios, y requerimientos de la ciudadanía a esta Comisión en los temas de infancia y adolescencia, y en todo lo relacionado con la labor legislativa.



POLÍTICA