El regreso de Laura Sarabia al gobierno del presidente Gustavo Petro es inminente. Su hoja de vida fue publicada este martes en la página de aspirantes de la Presidencia y el cargo que ocupará será la dirección del Departamento de Prosperidad Social (DPS).



Sarabia reemplazará a Cielo Rusinque, quien ahora será la jefa de gabinete del jefe de Gobierno.



El DPS es una entidad encargada de diseñar, coordinar e implementar políticas, programas y proyectos dirigidos la atención y reparación a las víctimas de la violencia, la inclusión social, la atención a grupos vulnerables y su reintegración social y económica. Por los temas que maneja, tiene un trabajo directamente relacionado con el recién creado Ministerio de la Igualdad, que lidera la vicepresidenta Francia Márquez.

Francia Márquez. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Este martes, Márquez respondió algunas preguntas de medios de comunicación que le indagaron por este nuevo nombramiento de Sarabia.



Ante esto, dijo: "No me voy a referir. El Presidente toma las decisiones de a quien nombra y quien no. No tengo nada que decir sobre el tema, el Presidente toma las decisiones".



Ahora bien, Sarabia entrará a dirigir el departamento que se encargará de gestionar los beneficiarios del polémico programa jóvenes en paz, en el cual se contempla pagarles un millón de pesos a jóvenes que tengan entre 14 y 28 años, que están situación de extrema pobreza, explotación sexual, vinculados a dinámicas de criminalidad y en condiciones de vulnerabilidad en territorios afectados por la violencia.



Sobre este programa, la vicepresidenta manifestó que "hay una transferencia monetaria que va a tener un condicionamiento de educación, trabajo social y en ese sentido quien sea que el Presidente decida que es director de esa entidad, pues tendremos que coordinar este programa de jóvenes en paz".



Desde el Congreso de la República, además, dijo: "Bandas criminales les pagan por matar, por asesinar. Este programa (jóvenes en paz) busca a sacar a jóvenes del circulo de la violencia (...) No puede verse este programa como un programa para promover la delincuencia".



