Una de las congresistas más críticas de la vicepresidenta Francia Márquez es la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal. Este domingo, en sus redes sociales, publicó la respuesta que obtuvo de un derecho de petición que le envió al Ministerio de Defensa para conocer cuántos vuelos ha hecho Márquez en aviones de la Fuerza Pública.



También indagó por el costo de estos y las emisiones de dióxido de carbono producidas por los vuelos que ha realizado la vicepresidenta.



Por un lado, Cabal mencionó que desde que Márquez asumió la Vicepresidencia el 7 de agosto de 2022, hasta el 6 de marzo de 2023, ha usado 130 veces aviones pertenecientes a la Fuerza Aérea Colombiana y cuatro veces aviones del Ejército.



Según los documentos proporcionados por el Ministerio y la denuncia realizada por la senadora, en total la funcionaria ha volado128 horas y 33 minutos y el costo de esto ha sido de $2.869.972.464 pesos.

Entre los aviones que ha utilizado están: C-295, E-135, F-28, SK350 y UH-60 Black Hawk. Cabal sostiene que, por ejemplo, "entre el 7 y el 9 de febrero de 2023, Francia Márquez se movió entre Popayán, Guabito - Valle y Cali. Fueron 4 vuelos en UH-60 Black Hawk con un costo de: $43.636.626 pesos".



Otro de sus reparos se centró en que, según la información que le suministraron, "desde el 23 de septiembre de 2022 al 09 de febrero de 2023, ha usado 13 veces aeronaves de la Policía Nacional. 9 de esos vuelos fueron en UH-60 Black Hawk con un costo de: $134.142.224 en 5 meses".

Ahora bien, en la respuesta que obtuvo también se informó sobre el impacto para el medio ambiente de este tipo de vuelos. El documento señala: "Las emisiones de dióxido de carbono producidas por los vuelos de apoyo ejecutados por la Fuerza Aérea a la señora Vicepresidente de la República en el periodo comprendido del 7 de agosto de 2022 al 6 de marzo de 2023 fueron aproximadamente, 345.600 kilogramos".



Con relación a los vuelos usando aviones del Ejército, "fueron aproximadamente 6.602 kg CO2", dice. Ante esto, la congresista reparó con ironía: "Tan preocupados ellos por el cambio climático".

La vicepresidenta Francia Márquez. Foto: Eliana Aponte / ELTIEMPO

El uso de los helicópteros ha sido cuestionado por diversos sectores, pero la vicepresidenta ha defendido esta decisión. En febrero de este año, hizo una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram y allí respondió a las críticas de Cabal.



Sobre este tema en particular, la Vicepresidenta contó que luego de los explosivos que hallaron las autoridades cerca de su anterior vivienda en Suárez, Cauca, el presidente Petro le dijo que no se movilizara más por tierra, pues tenía preocupaciones por su seguridad.



(En contexto: ¿Qué es lo que está pasando con la seguridad de la vicepresidenta?)



"Me sugirió que usara las herramientas que tiene el Estado. Eso no es una cosa de Francia Márquez", expuso.



A la congresista del Centro Democrático, por su parte, le respondió en ese entonces: "Usted le dice al país que por transportarme a mí dejaron morir a un soldado. Eso no es cierto. Yo lamento la muerte del soldado y expreso a la familia mi solidaridad, pero no es que porque me transportaran a mí, se murió el soldado".



Lo anterior porque Cabal le reparó por la muerte del patrullero Víctor Javier Palechor, quien falleció tras un atentado a la estación de Policía de Toribío, en el norte del Cauca, que se perpetró con explosivos y ráfagas de fusil. En ese momento, se dijo que el uniformado no pudo ser evacuado de la zona y falleció debido a la gravedad de sus heridas.

"¡Qué indignante la vida sabrosa de Francia Márquez! Mientras el patrullero Víctor Javier Palechor murió desangrado porque no había helicóptero para sacarlo del Cauca y salvar su vida, ella usa ese medio de transporte para llegar a su casa en Dapa”, escribió en su Twitter.



Por otro lado, Márquez se ha mantenido firme en que seguirá utilizando dicho medio de transporte, pues señala que no se expondrá más sabiendo "las intenciones oscuras que hay en muchas personas de derrocar al presidente Gustavo Petro o de generar un caos para que no podamos avanzar en nuestro Gobierno".



Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA