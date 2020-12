Congresistas piden al presidente Duque suspender pilotos de fracking

Tras el reciente anuncio del Gobierno Nacional sobre la adjudicación del primer contrato para la ejecución de los Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPII) a Ecopetrol en Puerto Wilches, Santander; 50 congresistas de diferentes partidos políticos enviaron una misiva al presidente Iván Duque para solicitar suspender todo propósito al respecto.

Según el documento de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, para la perforación de este pozo Ecopetrol ofreció una inversión de 76,7 millones de dólares y un porcentaje del 8 por ciento en cuanto al contenido local en el aprovisionamiento de bienes y servicios para la realización del proyecto de investigación.



Frente a este anuncio, los 50 congresistas expresaron dudas respecto “a la posibilidad que tienen los PPII de entregar información certera sobre los riesgos del fracking que pueda reducir la incertidumbre, sobre el peligro que esta técnica representa para la salud de las comunidades y para el ambiente”.



Por ello, los parlamentarios de diferentes bancadas solicitaron al presidente Duque “suspender de manera inmediata el proceso de contratación para la ejecución de los pilotos”, con el fin de “brindar el espacio necesario para un debate riguroso y de cara al país sobre los dos proyectos de ley que buscan prohibir el fracking en Colombia”.

Presidente @IvanDuque, usted lo dijo en campaña, NADA de #Fracking en Colombia. Cumpla su palabra y suspenda la adjudicación de contratos para pilotos de Fracking que iniciaran en Puerto Wilches.



Se lo decimos fuerte y claro: #DuquePareElFracking 🚫⚠️. @ColombiaNoFrack. pic.twitter.com/BiLiW09MLX — Antonio Sanguino Senador (@AntonioSanguino) December 2, 2020

La combinación entre bajos precios del petróleo y la pandemia del coronavirus implicó también un freno en la inversión exploratoria de crudo y gas en Colombia, al punto que las petroleras solicitaron trasladar inversiones por 356,7 millones de dólares y extender los tiempos de los contratos con un efecto de otros 331,9 millones de dólares. Esta es una de las razones por las cuales el Gobierno ha mantenido el proceso de los pilotos de fracking.



Sin embargo, los congresistas consideran en la carta que estos proyectos se están adjudicando “sin consideración alguna de los llamados que hace el Consejo de Estado al rigor científico y a la vigilancia de la suficiencia de los datos, existen profundas

Los legisladores argumentan que el Gobierno no garantiza el blindaje suficiente frente a los efectos negativos del fracking en el medio ambiente y la salud de las comunidades, y tampoco han sido presentados a los territorios para garantizar su derecho a la participación, por lo que no es posible llevar a cabo pruebas piloto.



“En la actualidad, están transitando dos proyectos de ley sobre la conveniencia del fracking en Colombia, firmados por cerca de 50 congresistas. Un tema tan importante y complejo amerita un análisis sosegado, y un proceso participativo, con el que estamos comprometidos. El avance precipitado de los PPII obstaculizaría la deliberación parlamentaria y generaría inseguridad jurídica en la inversión industrial” expresan los parlamentarios en la carta.



Finalmente, los congresistas recuerdan al mandatario de los colombianos que es obligación del Estado, garantizar a la ciudadanía y las comunidades todas las condiciones democráticas que tengan lugar para el debate público, por lo que piden que no se lleve a cabo la entrega de contratos para desarrollar los pilotos de fracking en ningún territorio del país.



Los congresistas firmantes de la carta, pertenecen a los partidos y movimientos políticos Alianza Verde, Liberal, FARC, Polo Democrático, Decentes / Colombia Humana, MAIS, Cambio Radical y la U.



