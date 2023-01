Una torta vegana de zanahoria fue el alimento compartido por los congresistas Roy Barreras y Katherine Miranda como muestra de cordialidad para buscar ponerle fin a la dura disputa originada por los conceptos que ambos tienes sobre las listas cerradas de la reforma política que cursa en el Congreso.

"El diálogo siempre es el camino y mejor con torta vegana de zanahoria", aseguró el presidente del Congreso y miembros del Pacto Histórico. "Avanzaremos en una reforma viable al sistema político que limpie la política corrigiendo lo que haya que corregir", agregó.



El legislador le dio en público las gracias a la parlamentaria de la Alianza Verde. "Por tu amable visita y tus legitimas preocupaciones", agregó.



Las distintas concepciones sobre el texto produjeron unas fisuras inéditas en la coalición de gobierno de la cual forman parte ambas colectividades.



Barreras, la semana anterior, instó a la Alianza Verde, partido de Gobierno y principales opositores de la figura de las listas cerradas, a apoyar la norma y dijo que tienen una responsabilidad con el cambio. Esa responsabilidad, agregó, “se hace indispensable al aspirar a presidir el próximo Congreso”.



Esto desató el rechazo de miembros de Alianza Verde. La senadora Angélica Lozano reiteró que la mayoría absoluta de su partido está en contra de la lista cerrada. “No tenemos precio, ni cedemos ante chantajes”.



La representante Miranda, quien hizo parte de la campaña de Petro, afirmó que “tiene dolor, vergüenza y una profunda decepción”.



Y trinó que no acepta “que me pongan entre la espada y la pared y me chantajeen con la Presidencia de la Cámara. Los puestos van y vienen, los principios y la dignidad no”.



La coalición de gobierno había funcionado como una auténtica aplanadora. El año pasado, sin embargo, el tema causó fuertes tensiones.



Cuando en diciembre la Cámara se disponía a aprobar la conciliación, del proyecto, se desató una polémica alrededor de un parágrafo el cual indica que los actuales congresistas serán privilegiados a la hora de armar la lista.



La conciliación era un trámite que no iba a tardar más de media hora, pero el debate se extendió más de horas porque 140 representantes se declararon impedidos. Finalmente, el texto pasó, pero a un alto costo. Desde el Pacto se alinearon y acusaron a los ‘verdes’ de sabotear la reforma y arremetieron contra Ariel Ávila, a quien señalaron de meter un mico.



El senador, por su parte, acusó a María del Mar Pizarro de hacer una “pobre y mala gestión en la Cámara”. Y lamentó que “prácticas de sicariato moral sigan siendo recurrentes en sectores que dicen ser transparentes”.



Tal es la situación que el mismo Petro salió esta semana a respaldar la figura. “Las listas abiertas sirven para hacer el clientelismo que ha llevado a la corrupción política. La lista cerrada puede crear verdaderos proyectos colectivos donde la sociedad influya con eficacia en el Estado y sus leyes”, trinó.



Las listas cerradas son el corazón de la reforma, y el Gobierno parece no estar dispuesto a ceder en este artículo. En él se plantea que durante dos periodos para las corporaciones públicas los partidos solo podrán presentar planchas en las cuales se vote por el partido o movimiento y no por un candidato. Tal es el ejemplo del Pacto Histórico en las pasadas legislativas, cuando se votó fue por esta coalición. Contrario a lo que hizo la Alianza Verde, donde se votó por cada candidato.



Según el Gobierno, esto permitirá fortalecer los partidos y evitará clientelismo, pues no permitirá que entren recursos de dudosa procedencia a las campañas.



