Según los registros del Observatorio Colombiano de Feminicidios, a lo largo de este 2023 se han presentado 213 casos. Las cifras de estos crímenes contra las mujeres son alarmantes: en los últimos 6 años se han cometido 3.598 feminicidios en el país. Antioquia, Valle del Cauca, Cauca, Bogotá y Atlántico son los departamentos donde más víctimas ha dejado este delito.



En medio de esta problemática, hay una población a la que poco se le ha prestado atención: los niños, niñas, jóvenes y adolescentes que quedaron huérfanos tras el crimen.



En el Congreso fue radicado un proyecto que está pensando en la atención de dichos menores. La representante Carolina Giraldo, de la Alianza Verde, habló con EL TIEMPO sobre la iniciativa.

¿En qué consiste el proyecto?

Radicamos este proyecto después de varios meses de trabajo conjunto con familias en cuyo seno ha ocurrido un feminicidio, porque nadie sabe qué pasa después con esos niños o niñas que se quedan huérfanos tras un hecho tan lamentable. Ellos quedan desamparados. Tenemos un registro de más o menos 3.500 feminicidios en Colombia en los últimos seis años. Son cifras alarmantes y ya el Gobierno Nacional declaró que estamos en una emergencia por violencia machista.



¿Qué significa eso?

Por un lado que hay que seguir atendiendo la prevención del feminicidio y garantizar que las rutas de atención funcionen. Pero cuando lamentablemente ocurre este hecho, ¿qué pasa con esos chicos o chicas cuya madre ya no está y además el padre o quien hacía sus veces muchas veces terminó siendo el victimario? Quedan totalmente desamparados por parte del Estado. Son menores de edad que quedan desubicados totalmente respecto a su proyecto de vida y por lo tanto lo que buscamos es que este pueda continuar y evitar que después de un hecho lamentable como este se vean afectados sus derechos fundamentales.

¿Qué le pedirán al Gobierno entonces con el proyecto?

Que el Estado mire a esos menores con especial atención para que haya rutas específicas con atención psicosocial porque a veces los proyectos de vida quedan truncados. También que se les siga garantizando el derecho a la educación y la salud, incluso que se contemple una ayuda económica o subsidio para los cuidadores, porque a veces son los tíos o abuelos quienes terminan asumiendo el cuidado de estos menores de edad. Cargan con todo lo que pasó a nivel psicológico en la familia, pero además asumiendo la responsabilidad económica de estas víctimas indirectas del feminicidio.



¿De cuánto sería ese subsido que están contemplando?

Por ahora estamos en conversaciones con el Ministerio de Hacienda para este tema en particular porque esto, por supuesto, tiene un impacto económico

Hoy materializamos más de 10 meses de intenso trabajo. 👏🏽💪🏽 ¡Radicamos nuestro proyecto de ley para proteger a los huérfanos del #feminicidio!



Un proyecto hecho de la mano de las víctimas, quienes nos contaron sus necesidades y vivencias.#LeyHuérfanosPorFeminicidios 👩‍👧‍👦👇🏽🧵 pic.twitter.com/UCna8g8WgP — Carolina Giraldo Botero 🏛️🇨🇴 (@CaroGiraBo) July 26, 2023

¿Habrá algún tope de edad para acceder a los beneficios de esta ley, si se aprueba?

Sí, se tiene contemplado que estas ayudas o atención especial se presten hasta los 25 año, aunque la realidad es que la mayoría de estos huérfanos son menores de edad.



¿Hay algún consolidado de los menores que están en esta situación?

Es muy importante esta pregunta porque precisamente hoy no existe en el país un sistema de registro para este tipo de víctimas. En el Plan Nacional de Desarrollo ya incluimos que se cree un registro para violencias de género y para feminicidios en particular, pero ellos, que son las víctimas indirectas, todavía no tienen un sistema de registro y esto lo estamos incluyendo en el proyecto de ley para saber quiénes son, dónde están y de cuántas personas se trata. Lo anterior para poder focalizar la atención del Estado.

Decenas de mujeres pidiendo en Cali una estrategia efectiva para evitar feminicidios, abuso y las violencias contra la mujer. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo

¿Cuáles serían las entidades con las que van a trabajar este proyecto? ¿El Ministerio de la Igualdad jugará algún rol?

Sí, la verdad es que hay varios ministerios que tendrían roles específicos en el proyecto de ley. Estará el Ministerio de Educación y de Salud. Se trata de tener una garantía de derechos para que no se vean truncados los proyectos de vida y por lo tanto varios ministerios estarán involucrados.

¿Qué ruta de atención están proponiendo para esta población huérfana?

La idea es poder tener primero el sistema de registro para poder saber cuántos son, dónde están y demás. Pero especialmente con el sistema de registro queremos priorizar las atenciones psicológicas, parte de la ruta tiene que ver con esto, pero también tiene que ver con que estos chicos y chicas sigan accediendo al colegio y que puedan seguir teniendo acceso al servicio de salud y otros derechos que muchas veces se ven truncados porque quedan desafiliados del sistema de seguridad social.

¿Será necesario que exista una condena por feminicidio para poder acceder a los beneficios?

No, no tiene que haber condena. De hecho estamos trabajando con algunas familias que lamentablemente nos dicen que el feminicida está suelto, saben quién es y dónde está y piden que lo capturen y que se haga justicia. Este proyecto de ley también es para esos casos en donde el feminicidio no se ha resuelto, pero sí hay denuncia interpuesta.



Hay muchas reformas que coparán el debate en el Congreso. ¿Cómo piensan sacar este proyecto adelante en este segundo año legislativo?

Lo vamos a lograr porque yo creo que nadie se puede poner a un proyecto de ley como este. Es un proyecto de ley que nos une como sociedad a pesar de las diferencias de partidos y si estos son de oposición, gobierno o independientes.



Estos son los proyectos de ley en donde la gente dice: realmente aquí hay una necesidad, hay una población que ha estado invisibilizada, saquémoslo adelante. Entonces yo confío en que con las mujeres del Congreso, con los hombres del Congreso que también se han ido sensibilizando con estos temas, lo saquemos adelante, por eso ya como coautoría tenemos la firma de más de 30 congresistas y eso es un buen inicio para ir haciendo la pedagogía necesaria y demás. Estoy segura que lo vamos a sacar adelante.



Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA