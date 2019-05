Farc cita al Gobierno a debate por asesinato de líderes sociales

El primer debate de control político que realiza el partido Farc en el Congreso de la República será este lunes a las 3 de la tarde y tiene como objetivo cuestionar al Gobierno acerca de las medidas que ha tomado para garantizar la vida de líderes sociales y excombatientes.

A la Comisión Primera del Senado deberán asistir la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, a la directora de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, Martha Mancera, el consejero para el Posconflicto, Emilio Archila, y el comisionado de Paz, Miguel Ceballos.



La proposición, radicada por el senador de la Farc Julián Gallo, conocido como Carlos Antonio Lozada, explica que el Estado colombiano se comprometió con la firma del acuerdo de paz “en la protección de los derechos y libertades de quienes ejercen la política, especialmente de quienes luego de la terminación de la confrontación armada se transformen en movimiento político y que por tanto deben ser reconocidos y tratados como tales”.

No obstante, dice el documento, la Defensoría del Pueblo registró, entre enero del 2016 y enero del 2019, 438 homicidios de líderes sociales. Esta situación, a juicio del senador, pone en riesgo la implementación del acuerdo de paz.



“El asesinato sistemático contra los líderes sociales y exguerrilleros en Colombia no solo ha sido desatendido por el Gobierno, sino también estigmatizado, así las cosas no hay garantías para la vida para ningún colombiano”, aseveró Lozada.

Los funcionarios deberán responder preguntas como ¿Por qué considera el ministerio del Interior que continúa el asesinato de líderes y lideresas sociales? ¿Qué acciones ha adelantado el delegado presidencial en función del seguimiento a las medidas de protección y seguridad que se adopten en el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política? ¿Qué medidas se han tomado en función del punto 4.1.3.1 del Acuerdo Final de Paz, que se refiere a las Condiciones de seguridad para las comunidades y los territorios afectados por los cultivos de uso ilícito?



