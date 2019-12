Por falta de quorum se aplaza debate de cárcel para corruptos

El proyecto que establece la prohibición de la casa por cárcel para corruptos, que salió de la mesa anticorrupción, definitivamente no termina su paso tortuoso por el Congreso.

Este jueves, cuando se esperaba que fuera aprobado el último debate por la Plenaria del Senado, no se pudo dar la discusión, debido a que en la corporación no había quorum suficiente, pues varios de los legisladores para ese momento ya habían abandonado el recinto.



Cabe aclarar que esta iniciativa es diferente al llamado Estatuto anticorrupción – de autoría de la Fiscalía – que fue aprobado este miércoles en primer debate. Si bien el proyecto del ente acusador también contempla la medida de endurecer las condiciones de reclusión de los condenados, no es la norma que salió originalmente de la mesa anticorrupción.



Este proyecto que derivó de la consulta, y que continúa su trámite en marzo del próximo año, elimina en su texto la “prisión domiciliaria” y “cualquier otro beneficio” penal, como es el caso de los centros de reclusión especial para quienes sean condenados por actos de corrupción.



Igualmente, se “inhabilita para volver a contratar con el Estado a empresas cuyos socios o representantes hayan incurrido en actos corruptos”.



Otro de los puntos clave es que se permite a las entidades del Estado terminar por anticipado y sin lugar a indemnizaciones, contratos realizados con personas o sociedades que sean inhabilitadas por corrupción durante la ejecución del contrato.

El proyecto, de ya lleva más de un año haciendo trámite en el Congreso, podrá surtir su último debate a partir de marzo del próximo año, cuando se inicia el nuevo periodo de sesiones.



POLÍTICA