Avanza ascenso de militares señalados de posibles falsos positivos

La Comisión Segunda del Senado de la República voto este martes, como es protocolario, los ascensos de miembros de las Fuerzas Militares y de la Fuerza Pública, labor que corresponde a esta célula legislativa.

Si bien el aval para el ascenso de estos oficiales es dado directamente por el Presidente de la República, luego de superar un proceso de revisión de antecedentes, en esta oportunidad el proceso generó toda una polémica, pues en la lista de militares para el ascenso había dos nombres que generaba inquietud en algunos sectores.



El primero de ellos es el brigadier Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, quien ascendió a mayor general, a pesar de que la organización Human Rights Watch había señalado que podría tener vínculos con falsos positivos.



De acuerdo con el director de la organización, José Miguel Vivanco, “entre octubre de 2006 y abril de 2007, Pinto comandó el batallón Anastasio Girardot (Cuarta Brigada) que según Fiscalía sería responsable de 23 presuntas ejecuciones en 2006 y 22 en 2007”. Vivanco agrega que “entre diciembre de 2007 y septiembre de 2009, el general Pinto comandó el batallón Magadalena que según Fiscalía sería responsable de 18 presuntas ejecuciones en 2008”.

Frente a este caso, la senadora del Centro Democrático Paola Holguín argumentó que el general Pinto "no tiene antecedentes en hechos relacionados con violación de derechos humanos (...) no ha sido señalado ni vinculado formalmente o imputado, está en proceso de indagación".



El otro nombre que generó preocupación es el del general Édgar Alberto Rodríguez, quien según Vivanco, “entre julio de 2006 y diciembre de 2007 comandó el batallón Magdalena (9na brigada) que según la Fiscalía habría cometido 7 presuntas ejecuciones en 2006 y 25 en 2007”.



A pesar de los señalamientos, la Comisión Segunda del Senado aprobó en bloque estos ascensos junto a los de oficiales del Ejército Nacional, la Fuerza Aérea, la Armada Nacional y la Policía Nacional.



“Los patrones en los casos de ‘falsos positivos’ sugieren que los comandantes de las unidades a las cuales se atribuye una cantidad significativa de los mismos sabían o deberían haber sabido sobre estos homicidios. El derecho internacional establece que existe responsabilidad penal, no solo si el servidor público participa en forma directa en crímenes de lesa humanidad, sino cuando no adopta todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o castigar estos actos”, resaltó el senador de Alianza Ver Antonio Sanguino, quien junto al senador Iván Cepeda, se retiró de la sesión para no votar los ascensos.



Por su parte, el senador del Centro Democrático Ernesto Macías señaló que "el Presidente de la República y el Ministro de Defensa no enviarían al Congreso unas hojas de vida de personas involucradas en violaciones a los derechos humanos".



Cabe aclarar que, según establece la norma, para aprobar estos ascensos, los nombres que son enviados al Legislativo son revisados según los antecedentes fiscales, disciplinarios y penales que puedan tener.



El ascenso de estos oficiales fue aprobado en el primero de cuatro debates. Aún le restan tres debates en el Legislativo.



