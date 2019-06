El sainete de falso conciliador que ayudó a hundir ley anticorrupción

La figura de un falso conciliador fue uno de los elementos que jugaron en contra del proyecto que pretendía eliminar el beneficio de casa por cárcel para los funcionarios corruptos.



El senador por Cambio Radical, Germán Varón Cotrino, trabajó en la conciliación de los textos aprobados en Senado y Cámara con el representante risaraldense por el Centro Democrático, Gabriel Vallejo.

Sin embargo, después de un par de horas de trabajo y de firmar el acta, a Varón le informaron que a Vallejo no le recibieron dicho documento porque el representante uribista no era el conciliador de ese proyecto.

El verdadero conciliador por la Cámara era Jairo Cristo, quien a las 3:43 de la tarde recibió el correo en el cual le encargaban esa tarea. Sin embargo, con la notificación no le enviaron el expediente del proyecto. “Tuve que ir hasta la Secretaría para que me lo entregaran -dijo Cristo-. Eran más de mil folios los que había que estudiar”.



Según el presidente del Senado, Ernesto Macías, cuando le solicitaron un conciliador al presidente de la Cámara, Alejandro Chacón, este nombró a Vallejo de boca.



Desde un principio, Varón sabía que Cristo era el conciliador y le alcanzó a escribir un par de mensajes, pero después del mediodía al senador de Cambio Radical le informaron que Cristo no había aceptado, por lo que trabajó con Vallejo.



Cuando Cristo se comunicó con Varón para que hicieran la conciliación, Chacón había levantado la sesión plenaria de la Cámara de Representantes y si radicaban el acta, esta no tendría efecto, pues para que un proyecto sea discutido debe ser anunciado en la plenaria del día anterior.



“Es lamentable que, después de haber sido aprobado en la Cámara y en el Senado un instrumento tan eficaz, se hubiera desperdiciado por un procedimiento que fácilmente se habría terminado”, aseveró Varón.



Aunque este no fue el único elemento que jugó en contra de la iniciativa, un manejo adecuado del proceso de conciliación habría podido salvarla.



Vallejo, a través de su cuenta de Twitter, aseguró que lo sucedido con el proyecto anticorrupción "es una vergüenza para el país" y que no tuvo nada que ver con el hundimiento. "El error deberá ser asumido por los responsables", afirmó.



