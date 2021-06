‘Con avionadas hundieron  proyecto que defendía al consumidor aéreo’

El representante a la Cámara del Partido Liberal, Fabio Arroyave, pidió a la Procuraduría General investigar a Gregorio Eljach, secretario del Senado y promueve denuncia en contra Juan Carlos Salazar, director de la Aeronáutica Civil, por, según él, propiciar el hundimiento del proyecto que buscaba proteger a los usuarios del transporte aéreo.



Arroyave denunció que una ‘avionada’ entre el secretario del Senado y el director de la Aerocivil logró, quizá con intereses oscuros, no permitir siquiera votar en la última sesión el proyecto.



“Quiero pedirle a la Procuraduría investigar al secretario del senado por su proceder y promoveré una investigación en contra del director de la Aerocivil por las triquiñuelas y el lobby que realizó para hundir el proyecto 'Estatuto del consumidor aéreo' que, entre otras cosas, buscaba proteger a los colombianos de los abusos de las aerolíneas”, explicó el representante liberal.



"Es una burla a los usuarios y una tristeza la manera en la cual el Senado le dio trato a esta iniciativa. Pretendíamos que la Aerocivil no fuera juez y parte en los procesos, pero todo quedó en un juego perverso", agregó Arroyave.



En la sesión del domingo en el Senado, el proyecto no estuvo en la agenda del día y no continúo su trámite.



Durante el debate, el secretario de la Plenaria, Gregorio Eljach, informó que el proyecto no fue anunciado en la sesión del sábado 19 de junio. Por lo cual no puede darse la votación al proyecto.



