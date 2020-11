Exsenador pierde otra batalla jurídica para mantener megapensión

La Sección Tercera del Consejo de Estado negó una acción de tutela presentada por el excongresista Pablo Victoria, con la cual pretendía mantener la megapensión que le fue anulada por ese mismo tribunal en julio pasado.



Con ponencia de la consejera María Adriana Marín, los magistrados consideraron improcedente la acción judicial.

A juicio de los togados, la tutela es improcedente por cuanto la Sección Segunda de ese mismo tribunal no se ha pronunciado sobre la solicitud de nulidad de la sentencia que presentó Victoria a propósito del falló que ordenó quitarle la megapensiòn.



Además, los magistrados estimaron que el accionante no se encuentra ante un perjuicio irremediable ya que la procedencia de la tutela no solo debe analizarse desde las consecuencias nocivas del fallo ( en este caso la exclusión de la nómina de pensionados) ya que las decisiones se encuentran revestidas de legalidad y por ende sus consecuencias no son ilegitimas.



“No por resultar perjudicial la decisión tomada por la autoridad judicial o administrativa deba asumirse que existe un perjuicio irremediable que deba evitarse mediante una solicitud de amparo. De lo contrario, todos las providencias judiciales o actos administrativos que establecen situaciones desfavorables tendrían que ser suspendidos por vía de tutela”, señala el fallo.

De todas maneras, el apoderado del excongresista, Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, expresidente del Consejo de Estado, impugnó la decisión argumentando que el problema jurídico no fue resuelto adecuadamente y que la sentencia incurrió en excesivo formalismo.



En ese orden de ideas, le corresponderá a otra de las secciones del Consejo de Estado resolver el recurso.



Antecedentes

Un fallo de la Sección Segunda del Consejo de Estado, de julio pasado, determinó que el exsenador Victoria no tenía derecho a esa mesada, por lo que dispuso que el Fondo de Pensionados del Congreso (Fonprecón) debería retirársela.



En 1999 Fonprecón demandó su propio acto administrativo en el que le concedió la mesada a Victoria. Esto debido a que el excongresista solo acreditó un poco más de 10 años de servicio y se le convalidaron otros diez con cinco libros.



Esto en virtud de una ley de 1886 que permitía que una persona convalidara un libro que escribiera y que fuera usado como texto, por dos años de servicio para la jubilación. Y Victoria entregó cinco.



En febrero de 2018 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le dio la razón Fonprecón al estimar que los libros radicados por Victoria para pensionarse no cumplían el requisito. El excongresita apeló. Y en julio pasado el Consejo, en un fallo de segunda instancia, confirmó la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.



El excongresista argumenta que de todas maneras entregó las pruebas que le dio Colpensiones de que había cumplido con los tiempos establecidos en la ley para tener pensiòn.



Por eso vino la tutela de Victoria que acaba de negar el alto tribunal.



De todas maneras, mientras no se resuelvan las apelaciones, Victoria por ahora sigue recibiendo su mesada.



Qué dice el excongresista

En diálogo con EL TIEMPO, el exsenador Pablo Victoria dijo que él ya aportó todas las pruebas de que cumplió con el tiempo establecido con la ley para pensionarse y que los libros que aportó tienen la certificación de que sí fueron utilizados como textos..



Dijo que al proceso entregó las pruebas certificadas por Colpensiones y agregó que el problema radica en que la magistrada del Consejo Estado que lleva el tema "ha fallado sin mirar las pruebas que él ha entregado".



"No ha mirado las pruebas allegadas al expediente, eso es llevarse de calle del debido proceso. Ella, por ejemplo, tiene que decir que esas pruebas no sirven, que no me las acepta, pero ella se tiene que pronunciarse de alguna manera sobre las pruebas", dijo el ex congresista.



Explicó que en el marco del proceso ya hay un incidente de nulidad y hay una adición que la magistrada deberá contestar en su momento cuando se resuelva la impugnación a la tutela contra la sentencia.



"Estamos en manos de una justicia inoperante, de una justicia que no toma en consideración las cosas, porque ni siquiera leen. A la magistrada varias veces se le advirtió que en su despacho estaban las pruebas, el expediente, que por favor las mirara y no lo hizo", insistió Victoria



"Entonces, qué puede hacer uno ante una circunstancia en la que el juez no quiere leer el expediente, sino que va fallando de oficio, diciendo 'confirmamos lo que dijo el tribunal de Cundinamarca' (fallo de primera instancia), pero sin entrar a fondo en el tema", dijo el excongresista.



De acuerdo con él, "Estamos en manos de una justicia que no funciona como debería funcionar".



"Yo tengo mi pensión pero estoy a punto de perderla si no miran las pruebas. Si no miran las pruebas me quedo sin pensión", agregó.



Y ante la eventualidad de que pierda la pensión como ya quedó planteado en la primera instancia, Victoria dijo que en ese caso acudirá a iniciar un proceso ordinario, que se va a demorar por lo menos 10 años en salir. "Y dentro de 10 años yo soy cadáver", advirtió



