La Sección de Suministros de la Cámara de Representantes emitió este jueves 21 de julio una carta dirigida a algunos exrepresentantes que terminaron su período legislativo el pasado martes para que realicen la devolución de las oficinas que puso el Estado a su disposición durante el tiempo para el que fueron electos.

Aunque el documento no señala nombres propios de los excongresistas que no han devuelto sus espacios de trabajo asignados para el periodo 2018-2022, se ha conocido que varios de ellos cambiaron las chapas de las oficinas y esto ha dificultado la recuperación de ellas.



(Lea también: Así lucen los vestigios de 'La Catedral', la jaula de oro de Pablo Escobar).



La carta enfatiza en la urgencia de recuperar las oficinas, propiedad del Estado, para poder hacer entrega de estas a los nuevos representantes que asumieron funciones el 20 de julio para el periodo legislativo 2022-2026.

Facebook Twitter Linkedin

Comunicado de la Sección de Suministros. Foto: Cámara de Representantes

La entidad estableció este viernes 22 de julio como plazo máximo para entregar las oficinas, de lo contrario, “procederá a solicitar el acompañamiento de la Policía Nacional con el fin abrir la puerta de las oficinas que no se hayan devuelto con la ayuda de cerrajero”.



Llegado este caso, los objetos que se encuentren en esas oficinas serán recolectados y guardados en las bodegas del almacén de la Cámara de Representantes.



(Puede leer: Esposa de Carlos Feria habla del trato a su hija: ‘Cometimos un error’).



“Es importante tener en cuenta que desde el 20 de julio de 2022, al no ostentar la calidad de Representantes a la Cámara, dejan de ser servidores públicos, y, por ende, legalmente no deben tener en su poder bienes de propiedad del Estado”, finaliza el documento.



TENDENCIAS EL TIEMPO

Más noticias