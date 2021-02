¿Por qué Petro fue llamado a dar testimonio en proceso contra Uribe?

Bastante sorpresa causó en el país el llamado que hizo la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes al senador de Colombia Humana Gustavo Petro para que rinda testimonio en un proceso que lleva esta célula legislativa contra el expresidente y también exsenador Álvaro Uribe.

La citación al senador de Colombia Humana se da en medio de un proceso que se lleva a cabo en la Comisión de Acusación por las denuncias del autodenominado 'hacker de la Fiscalía', Richard Maok, quien ha hablado de una supuesta infiltración del paramilitarismo en el Estado colombiano, de la que, según el denunciante, habría tenido conocimiento el expresidente Uribe.



Richard Maok fue detective del CTI de la Fiscalía en el año 2002, durante la administración del entonces Fiscal General de la Nación, Luis Camilo Osorio. Su nombre cobró relevancia en el país tras haber denunciado la infiltración paramilitar en la Fiscalía, Policía, Ejercito, DAS, INPEC y el Congreso.



(Vea también: Cara a cara por el manejo de EPM)



Después de realizar dichas denuncias fue despedido de la institución y condenado por la Corte Suprema de Justicia por filtrar información reservada, motivo que lo llevó a solicitar asilo político en Vancouver, Canadá, sin aportar hasta la fecha pruebas claras para soportar sus señalamientos.



¿Qué tiene que ver el senador Petro en este proceso? A pesar de que Richard Maok no ha aportado públicamente pruebas contundentes sobre sus denuncias en cuanto al caso del expresidente Uribe, ha insistido en que sí posee el material para soportar sus denuncias.



Parte de estas pruebas, según afirmó el exdetective, se las habría entregado al hoy senador Petro cuando este era representante a la Cámara. Sin embargo, hasta el momento no se ha probado que esto haya sido así y el congresista tampoco se ha referido al tema.



Por ello, ante la ausencia de pruebas por las denuncias contra Uribe, el representante Mauricio Toro, quien lleva el proceso, decidió llamar a Petro a rendir testimonio



Cabe aclarar que, como se trata de una citación a rendir testimonio, no es obligatoria la comparecencia para el senador de Colombia Humana. Es decir, Petro puede decidir no asistir, pues no está vinculado al proceso



POLÍTICA

