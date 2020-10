Impunidad en casos de explotación sexual a menores supera el 95 %

“Me citaron en uno de los quioscos que quedan frente al parque Berrío. Un tipo, que después se convirtió en mi ‘protector’, me pasó una bolsa con un jabón y una camiseta. Me dijo que era un regalo. Luego me presentó a otro tipo que me tomó del brazo y me llevó a un hotel a dos cuadras. Así empezó mi infierno”.

Este relato de Natalia - documentado hace unos meses por EL TIEMPO - cuando su madre decidió vender su virginidad cuando apenas tenía 12 años, es uno de los tantos casos de explotación sexual a menores que día a día se repiten en el país. Con un resultado en común: miles de menores expuestos a cualquier cantidad de vejámenes y la mayoría de sus casos en la impunidad.



Por lo menos así lo revelan las más recientes cifras de la Fiscalía, enviadas al Congreso para un debate de control político sobre trata de personas y explotación sexual comercial de niños, según las cuales la impunidad en estos casos supera el 95 por ciento.



De acuerdo con el informe de la Fiscalía, desde 2010 a la fecha se han abierto 7.509 procesos por pornografía con menores, pero solo 193 tuvieron sentencias sancionatoria o condenatoria, es decir apenas el 2,6 por ciento.



Lo mismo ocurre con el delito de “explotación sexual de menores”. Desde 2010 se han iniciado 1.833 procesos por este flagelo, pero solo se registran 88 condenas, es decir 4,8 por ciento de los casos.



La representante Ángela Sánchez, citante del debate, aseguró que “la efectividad del Estado frente a este tipo penal es cuestionable, delitos como inducción, constreñimiento y estímulo a la prostitución infantil, desde el año 2010 a la fecha presentan 1.817 procesos, pero tan solo 54 condenas; es decir, que en 10 años solo se ha hecho justicia a tan solo al 3 por ciento de los menores víctima de la prostitución”.

¿A qué se deben las pocas condenas para este tipo de delitos? La representante señaló que existen problemas en la adecuación del tipo penal por parte de los operadores jurídicos, que hace que haya menos imputaciones y que el delito parezca invisible.



“Pareciera que para la Fiscalía y los jueces fuese menos complejo investigar los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, que los delitos contra la libertad individual como en el caso de la trata de personas”, indicó Sánchez.



Frente a este tema, la viceministra de Defensa, Diana Abuannza, aseguró que “muchas veces no se identifica el delito o quien es víctima no lo identifica, debemos generar una capacitación de autoridades y sociedad para que tengamos los suficientes canales de denuncia”.



El informe conocido por este diario muestra que además de la impunidad también hay preocupación por el aumento en la incidencia de estos delitos que se agrupan dentro de la explotación sexual a menores.



Por ejemplo, en el caso de la pornografía de menores pasaron de iniciarse 723 investigaciones en 2015 a 1.280 en 2019, lo que indica que los procesos aumentaron casi el doble.



Por explotación sexual comercial con menor de 18 años se pasó de 135 aperturas de investigaciones en 2015 a 335 en 2019, o sea más del doble de procesos.



"Aquí tenemos que trabajar de manera conjunta con acciones multisectoriales para garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes”, aseguró la directora del Instiuto Colombiano de Bienestar familiar, Lina María Arbeláez.



