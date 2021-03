‘Hay un rechazo a la dictadura de las empresas de telefonía celular’

Elevar las sanciones económicas para las faltas de los operadores de celular es el principal propósito de un proyecto de ley radicado por el senador conservador Efraín Cepeda. El congresista, quien suena dentro de los aspirantes de su partido a la Presidencia en 2022, le explicó a EL TIEMPO detalles de la iniciativa.



¿Cuál es el espíritu de este proyecto de ley?

Son muchas las quejas sobre el servicio de telefonía celular y las veníamos percibiendo a través de las redes sociales. Hay un sentimiento de los colombianos en contra de los operadores en el sentido de que, muchas veces, se sienten atropellados en varios temas.



¿En qué temas?

Es muy fácil contratar un servicio de telefonía, pero sálgase de eso. Es absolutamente kafkiano terminar un contrato de telefonía. No basta notificar, sino que hay que hacer varios procedimientos con los que tratan es de aburrir al ciudadano y que se olvide de su trámite. Hay un rechazo de los colombianos a la dictadura de las empresas de telefonía celular.



¿Qué otras inconformidades hay?

La calidad del servicio, cobros realizados al usuario de servicios que este no ha solicitado ni aprobado expresamente. Hay ocasiones en las cuales, para adquirir el servicio de comunicación móvil, la empresa condiciona a la persona a tener otro producto. Y hay un tema en que hemos sentido mucho rechazo de los colombianos: la modificación unilateral del contrato. El usuario viene pagando un plan y luego el operador decide que ese ya no es el plan y se lo modifican unilateralmente.

¿Cómo se endurecerían las sanciones?

Las sanciones las hemos equiparado a las contenidas en la Ley 1340 de 2009 para la ‘cartelización’, que creo que es lo único que ha desmotivado los carteles que había en diferentes áreas. Los castigos irían desde unos $ 18.000 millones hasta 90.000 millones de pesos.



De otro lado, ¿cómo va su aspiración presidencial?

El presidente del Partido Conservador, Ómar Yepes, ha expresado que la colectividad debe tener candidato y que hay una posibilidad. Es él quien ha seleccionado unos nombres y nos ha invitado. Yo lo que he hecho es analizar el tema y aceptar en principio esa invitación. Esto apena comienza. Estamos en la etapa de reflexión, pero hemos recibido mensajes de aliento y apoyo. Son 29 años en el Senado y son muchas las ejecutorias que mostrar.



¿Le suena pasar del Senado a competir por la jefatura del Estado?

Sí, me suena. Las normas no les permiten a los congresistas prestar otro servicio al país desde otro ángulo. Cómo es posible que un ministro del Interior, por ejemplo, no pueda ser escogido desde el Congreso cuando se tiene toda la experiencia en ello. Estuve 17 años en el sector privado, como dirigente empresarial y gremial, 29 en el Senado y, sin duda, abrigo la posibilidad de un nuevo cambio.



La mayoría de aspirantes conservadores son expertos en temas económicos. ¿Cómo aprovecharán esto?

El momento que vive el país con esta pandemia, que nos golpeó con un crecimiento económico de -6,8 en 2020 y disparó el desempleo y la pobreza, amerita analizar el tema. Creo que hay un reto en el nuevo periodo para que la economía pueda seguir enderezando el rumbo como, seguramente, va a empezar a suceder. Sin duda, quienes hemos trajinado en estos temas económicos podemos prestarle un servicio al país.

