El miércoles pasado, desde Ciénaga de Oro, en un evento con el presidente Gustavo Petro, el líder de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, señaló que esta semana se tiene previsto retomar el debate de la reforma de la salud.



Sin embargo, hasta este domingo, el proyecto no estaba incluido en la agenda legislativa que se discutirá por estos días. Pese a esto, hay expectativa ya que podría ser incorporado en cualquier momento, según lo que anunció Calle.



La reforma de la salud está a la espera de su segundo debate en Cámara para continuar su trámite en el Legislativo, el cual se quedó estancado en la discusión de los impedimentos y no ha sido posible su continuidad desde cuando se inició este año legislativo el pasado 20 de julio.



Pero, además, distintos sectores coinciden en que el ambiente no es muy favorable en este momento. Por un lado, el Gobierno no cuenta con las mayorías y en el Legislativo se está a la espera de ver qué tanto progresa el acuerdo nacional que está buscando el primer mandatario. Hasta el momento, solo hay avances con el partido de ‘la U’.

Congreso de la República. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Por otro lado, en lo que tiene que ver con el sector de salud, el país está en medio de una discusión por la alerta que emitieron las EPS Sanitas, Sura y Compensar, pues le advirtieron al Gobierno Nacional de una grave crisis financiera, que de no tomarse los correctivos podría comprometer su operación desde septiembre.



El presidente Petro, por su parte, en entrevista con la revista Cambio, insistió en que este proyecto es la solución ya que, según él, “si no se hace una reforma al sistema de salud, las EPS se acaban por sí mismas porque es un modelo económico insostenible”.

Otros proyectos que se discutirán en la Cámara

Ahora bien, esta semana hay otros proyectos claves para el país que sí tienen agendada su discusión en primer debate.



Por ejemplo, la iniciativa que pretende regular el uso adulto del cannabis volverá a intentar ser aprobada en el Legislativo. En el semestre pasado se hundió y sus autores la radicaron de nuevo. Se espera que este martes se inicie el debate del proyecto que tuvo algunos cambios respecto al texto que se discutió anteriormente y que se quedó colgado en su último de ocho debates en junio pasado.



Este 29 de agosto también tienen planeado discutir el proyecto para prohibir las prácticas taurinas en el territorio nacional.



En lo que tiene que ver con proyectos con enfoque de género, hay uno clave que iniciará su debate. Se trata de la iniciativa que busca crear medidas especiales de garantía de derechos y acompañamiento psicosocial a los hijos e hijas de mujeres víctimas de feminicidio.



Igualmente, se espera que este lunes se conozca el primer informe de la investigación que se adelanta desde enero respecto a los casos de acoso en el Congreso.



