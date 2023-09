Este lunes comenzó la discusión del proyecto estatutario para reglamentar el acceso a la muerte medícamente asistida, que incluye la eutanasia. En medio de la primera sesión, el senador liberal Alejandro Carlos Chacón explicó su oposición a varios puntos del proyecto. Dejó ver que si no se modifican, no apoyaría la propuesta. En diálogo con EL TIEMPO, el senador expuso sus objeciones, entre las que incluye que no se puede considerar que un niño mayor a seis años ya puede decidir si se le aplica o no la "muerte digna".

¿Cómo está el ambiente de la Comisión para el proyecto de eutanasia?





Hay muchas visiones sobre el proyecto. Especialmente es complejo quitarle al Congreso sus valoraciones éticas, morales o religiosas. No es fácil la evaluación del proyecto. Aquí estamos haciendo es viendo las distintas valoraciones de la eutanasia. Incluso estamos modulando el nombre como una muerte médica asistida. Incluso hay que entender que el proyecto no solo habla de la eutanasia sino que habla de distintas formas de la muerte digna: cuidados paliativos, la adecuación terapéutica, el rechazo del tratamiento y lo que se conoce como eutanasia. El texto establece la eutanasia como una forma de anticipación de la muerte.

En la comisión Primera no hubo quórum, ¿el proyecto va a estar escaso de apoyos?





Indudablemente la comisión tienen que asumir un tema difícil. Algunos estamos de acuerdo en el acceso de la eutanasia, pero tenemos reservas en temas como incluir a menores de edad, personas que no puedan expresar su determinación y otros puntos. Yo soy uno de los que ve que el proyecto está desordenado, mal redactado y nos parece que nos genera obligaciones a los médicos que no les corresponde. Crea confusiones entre la objeción de conciencia y el mandato de mantenerse neutral para cumplir los requerimientos esta ley para que no haya dilación para la asistencia médica para la muerte. No estamos de acuerdo con que se establezca como un trato cruel e inhumano a la demora de la aplicación de la eutanasia. Extralimita la responsabilidad que tendrá el médico. Eso va traer mucha discusión. Yo creo que el proyecto puede tener mayorías si se simplifica el texto, sobre todo si se quitan puntos como el que considera que un niño mayor de seis años ya puede decidir sobre su vida y muerte. Hay temas muy complejos y que no son oportunos. Si no se logra algunos consensos para quitar algunos puntos gravísimos, pues no vamos apoyar.

¿Qué le preocupa del proyecto?





Lo de la edad para consentir la eutanasia y que no haya limitación para que solo se pueda aplicar la eutanasia en el país a colombianos. Eso es abrirle la puerta a un turismo de la muerte. También las condiciones de la objeción de conciencia.

¿Qué pasa si no se modulan esos puntos?





Yo no apoyaría el proyecto si siguen esos puntos de que mayores de seis años decidan sobre su muerte. Por ejemplo, consideramos que un menor de 16 años no puede votar o ser responsable de un homicidio, pero sí puede decidir sobre su muerte. Eso no tiene lógica. Si eso se mantiene, no lo voy a apoyar.

¿Y qué les ha dicho el ponente frente a esos ajustes?





Humberto de la Calle solo es un ponente que defiende el proyecto. El autor es el que debe darse cuenta que están abriendo un boquete muy grande a esa situación de una muerte asistida medícamente. Hay mucho que eliminar para darle trámite al proyecto. Están pasados de avanzada.

¿Qué debe hacerse para conciliar?





Debe crearse una comisión accidental para concertar los puntos del proyecto y quitar lo que no consideramos. Si eso no se permite, muchos de nosotros no vamos a acompañar el trámite. Tenemos que parar a tiempo para que no prospere la ponencia de archivo.

Usted dice que alguien mayor de seis años no puede hablar de eutanasia, ¿desde qué edad debería quedar en el proyecto?





Hemos dicho que un menor de 18 años puede ser responsable con una valoración médica. Lo que criticamos es que en el proyecto sea seis años. O sea, no puede ser que no esté capacitado para votar pero sí para que entienda la muerte medícamente asistida.

¿Qué alternativa ve viable para la subrogación de la voluntad cuando ya no puede haber una voluntad expresa del paciente?





Es complejo, de pronto los familiares. Pero debe revisarse muy bien porque hay muchas personas que se recuperan de estado de inconsciencia. Por eso debemos revisar muy bien para que no quede tan ambiguo. Esto es la vida y la muerte, no puede ser tan presuroso todo.

¿Y tiene otras obsevaciones?





Hay que ver lo que dicen los demás compañeros. Aunque quiero decir que la eutanasia no puede ser un derecho. Un derecho hace que el Estado sea un propiciador y eso no puede ser. Una cosa es que una persona pueda hacerlo y otra es que sea un derecho. La salud es el derecho. Tampoco podemos clasificar el dolor como algo indigno como lo hace el proyecto. los términos y la justificación son desacertadas. Tampoco estoy de acuerdo que le digan al personal médico que sí o sí debe ejecutar la eutanasia. Hay que mirar muy bien eso.

Humberto de la Calle le dijo que no era así, y que estaba sobreinterpretando el texto...





Yo se lo leí textualmente. Es que ponen en un renglón una cosa y en el siguiente otra. La ley debe ser clara y expreso. No pueden escribir como si fuera el Chavo del 8.

El Congreso tiene una deuda de 16 años con la eutanasia, ¿Seguirá el Legislativo resistiendo su mandato?





No, el Congreso va regularlo. Pero no podemos pensar que el tema de la viuda y la muerte es tan sencillo.