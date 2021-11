¿Por qué el Congreso no aprobó el proyecto para reglamentar la eutanasia?

La eutanasia no ha logrado ser reglamentada por el Congreso.



El último intento se dio en la noche del martes con un nuevo proyecto de ley. Pero con 77 votos por el no y 65 por el sí, la plenaria de la Cámara rechazó la ponencia de la iniciativa presentada por el congresista Juan Fernando Reyes Kuri.



El proyecto archivado, que estaba en el segundo de cuatro debates, proponía que el procedimiento de “muerte médicamente asistida” se aplicara solo a mayores de edad, tras el cumplimiento de una serie de requisitos médicos y con la presencia permanente de las EPS durante el proceso.

Según la iniciativa, el derecho a morir dignamente fue reconocido como un derecho fundamental por la Corte Constitucional desde 1997, y hay varias resoluciones del Ministerio de Salud que hablan sobre el tema. Es decir, solamente falta que el Congreso lo reglamente.



Pero no obstante estos soportes normativos, el Congreso nuevamente se negó a avalar esta reglamentación y el asunto seguirá estando al vaivén de decisiones judiciales y médicas para su correcta aplicación.



Entre las voces en contra de esta reglamentación en el Congreso están, por ejemplo, la del representante conservador Buenaventura León, quien manifestó que ese proyecto de ley era “inhumano” y se constituía en una “sentencia de muerte para los más débiles”.



“Lo justifican diciendo que el enfermo debe ser libre y decidir su propia muerte, pero solo será el enfermo más débil y vulnerable, el que no puede defenderse solo”, manifestó León, quien agregó que “el dolor hace parte de la vida humana, desde que nacemos”.



Su colega, Carlos Acosta, del movimiento cristiano Colombia Justa Libres, afirmó que “muchas veces”, el Congreso se ha pronunciado sobre este tema “y ha dicho reiteradamente no” a la reglamentación de la muerte digna.



Una de las razones que argumentó Acosta es que hoy en día existen “el conocimiento, las capacidades, la tecnología para brindar opciones más éticas, dignas, menos violentas y menos traumáticas para gestionar el dolor de la vida de nuestros pacientes”.



León Fredy Muñoz, representante de Alianza Verde, sostuvo: “Los que defendemos la eutanasia no somos promuerte; por el contrario, somos provida, este tema que hay que sacarlo de los fanatismos”.



De acuerdo con Camila Jaramillo, abogada investigadora del Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DescLAB), conocedora de la materia, dijo que el hundimiento del proyecto de ley lo que sigue demostrando es que la Corte Constitucional es la llamada a seguir protegiendo y haciendo avanzar el derecho a morir dignamente.



“La mayoría de los congresistas siguen tomando decisiones con base en las creencias religiosas y personales y prolongando un vacío que, con el paso del tiempo, ha ido llenando el Ministerio de Salud por orden de la jurisprudencia”, sentenció.



Y Luz Marina Cano, médica paliativista, profesora y doctorada en pensamiento complejo, afirma que estos vacíos normativos impactan negativamente en las personas que consideran que este procedimiento forma parte de sus derechos dentro de la concepción de complementar la vida digna.



“Esta falta de claridad agrega factores que se traducen en sufrimiento y en mayor deterioro de la actividad para quienes ven en la eutanasia una opción válida para poner fin a su vida, sin dejar de lado que muchas personas que pudieran optar por esta posibilidad prefieren continuar su sufrimiento ante la incertidumbre, lo que resulta inconcebible”, dijo.



