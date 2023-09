Este lunes comenzó el debate del proyecto que busca reglamentar la eutanasia. La sesión no duró ni dos horas. Antes de las cinco de la tarde tuvo que levantarse la discusión por falta de quórum. De esta forma, la discusión quedó agendada para este martes, a las 9 de la mañana.



Desde el comienzo de la sesión se dio muestras de que no se iba a avanzar mucho en la discusión. Hubo dificultades para establecer el quórum decisorio. Apenas se lograron los 12 y no todos eran partidarios a la propuesta, por lo que su corría peligro su futuro si llegaba a votarse este lunes.



Conscientes del peligro que corría la iniciativa, los afines al proyecto sabían que este lunes debía ser usado para la lectura de la ponencia positiva y para unas cuantas intervenciones. Así fue.



El primero en tomar la palabra fue el senador Humberto de la Calle, ponente del proyecto. Este se encargó por casi 40 minutos a exponer los principales puntos del texto y a profundizar el apartado técnico. Este hizo énfasis que lo que le apuntaba el proyecto era a reglamentar un derecho que ya está consagrado por una sentencia de 1997.



El senador De la Calle dio cuenta de la ruta para acceder al derecho de la "muerte digna", los aspectos relacionados al consentimiento e incluso a una cátedra enfocada al valor de la vida. Este insistió que la eutanasia es una continuación al derecho a la vida digna.



En la exposición se dejó claro que la reglamentación de la muerte digna no solo incluye la eutanasia sino que el proyecto incluye otros dos ejes: el acceso a los cuidados paliativos para sobrellevar la enfermedad hasta lo último y la suspensión de los tratamientos.



Luego de la larga exposición del ponente, se abrió la sesión a siete intervenciones. El primero fue Ariel Ávila. El senador de la Alianza Verde confirmó su apoyo a la iniciativa y su exposición se centró en que las creencias de orden religioso no podrían establecerse en esta discusión como criterios para reglamentar la eutanasia.



Ávila señaló que esta discusión era de orden ética y debía entenderse como un principio de solidaridad con las personas que sufren. Después de Ávila siguió Alfredo Deluque, del Partido de la U, que también hzio público su apoyo bajo criterios muy similares.



El último en la sesión fue el senador liberal Alejandro Carlos Chacón. Este expresó que era liberal y que estaba de acuerdo con la eutanasia, pero acusó al texto de tener varias deficiencias. Por ejemplo, expresó que uno de los apartados entraba directamente en contra vía de la objeción de conciencia. Esto debido a que, en su criterio, la iniciativa no daba espacio a que los especialistas disintieran de aplicar esta medida. Al final, en medio de la intervención de Chacón, la sesión se levantó. Humberto de la Calle apenas alcanzó a decir que el texto no era como lo había expresado el senador de Norte de Santander.