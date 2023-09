En el Congreso de la República se está intentando regular el acceso a la muerte médicamente asistida o a la eutanasia, como también se le conoce.



El senador Humberto de la Calle es quien está impulsando en esta oportunidad la iniciativa en el Legislativo y aunque su discusión se demoró en un inicio por falta de quórum decisorio, la semana pasada avanzó sustancialmente y este martes espera dar otro paso clave.



En la Comisión I del Senado está agendada como primer punto del día la continuación de la discusión de este proyecto que, según le explicó De la Calle a este diario, busca “completar el marco de los procedimientos, los límites, la objeción de conciencia y la eliminación de barreras. Es un complemento de lo que la Corte Constitucional ya ha señalado”.Y es que el alto tribunal consagró en la sentencia C-239/97 la necesidad de establecer las condiciones para acceder al derecho de la muerte digna en el país, pero el Congreso no ha atendido ese llamado que se hizo hace 16 años.

La eutanasia. (Foto de referencia). Foto: Hernando Banquez / EL TIEMPO

Los puntos que hace falta aprobar

Al primer debate de este proyecto solo le falta la aprobación de 10 de sus 62 artículos y se espera que este 26 de septiembre pueda pasar esa prueba para iniciar su segunda discusión en la plenaria del Senado.



Entre los puntos que se la jugarán este martes hay algunos que implicarán un desafío por los reparos que han manifestado ciertos congresistas. Por ejemplo, entre los artículos más retadores están los 56 y 57, los cuales establecen lo relacionado con la objeción de conciencia en estos procedimientos.



Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, ha manifestado sus reparos y cuestionamientos en ese sentido.

Paloma Valencia - Humberto de la Calle. Foto: Sergio Acero. Mauricio Moreno. EL TIEMPO

“¿Qué hacemos con las instituciones de las iglesias, una clínica, un hospital financiado por la Iglesia católica? Se me ocurre pensar en el San Ignacio en Bogotá. Usted no puede obligar a la Iglesia a no tener una objeción de consciencia institucional y practicar eutanasias, como no puede tampoco imponérselo a un ciudadano que sea médico y que considere que no está de acuerdo”, señaló.



Y es que el artículo 57 habla de la objeción de conciencia institucional. De acuerdo con el texto de la ponencia que se está debatiendo en la Comisión I, se contempla que “en ningún caso se tendrá como válida la objeción de conciencia institucional por parte de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) ni de las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) ni por parte de otras personas jurídicas encargadas de prestar servicios de salud o pertenecientes al sistema de salud”.



El proyecto propone que para los efectos de la objeción de conciencia “se tendrá como actor institucional al Comité Científico Interdisciplinario para Morir Dignamente por lo que sus integrantes no podrán objetar conciencia”.



Sobre esto, De la Calle manifestó en el debate de la semana pasada que la objeción de conciencia está “absolutamente garantizada”, pero enfatizó en que entre las propuestas sí está que se impida la objeción de conciencia de carácter institucional.



"En esto nos inspiramos, primero, en decisiones de la propia Corte Constitucional. Pero, más allá de eso, por la naturaleza propia de lo que significa objeción de conciencia (...) Estrictamente las instituciones no tienen conciencia”, manifestó el senador.

Humberto de la Calle en entrevista con el periódico El Tiempo. Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

Ahora bien, al artículo 56 señala que el profesional médico asignado para la realización del procedimiento de la muerte médicamente asistida podrá ejercer su derecho fundamental a la objeción de conciencia “por considerarlo incompatible con sus convicciones personales”.



En el texto de la ponencia se explica que el profesional de la salud deberá comunicar su objeción de manera escrita y luego de esto, no estará obligado a realizar el procedimiento.



Otro de los artículos pendientes está relacionado con los requisitos que se deben cumplir para solicitar la eutanasia. De igual manera, se discutirán aspectos que tienen que ver con los trámites para acceder al procedimiento y, por otro lado, el consentimiento sustituto como forma extraordinaria cuando la persona esté en estado vegetativo o esté imposibilitada para expresar su voluntad.

El proyecto también contempla los requisitos para poder acceder a este procedimiento. Foto: Hernando Banquez / EL TIEMPO

Finalmente, en la decena de artículos hay otro que promete un intenso debate. Se trata del 39, el cual explica el “reconocimiento del derecho de los niños, niñas y adolescentes” a morir bajo esta modalidad.



En el documento exponen que los menores entre los seis y 18 años pueden acceder a este procedimiento bajo los términos que se acuerden en el Congreso. Y son claros en señalar que impedir o negar la aplicación en estos casos “implica una violación al principio del interés superior de estos individuos”.



Este último aspecto tiene detractores en el Senado, como el congresista liberal Alejandro Chacón, quien en diálogo con EL TIEMPO mencionó que no está de acuerdo con las edades contempladas para consentir la eutanasia. Para él, ese artículo debería eliminarse.



Si bien más de la mitad de los artículos ya fueron aprobados la semana pasada, el reto en esta oportunidad será lograr llegar a consensos respecto a estos puntos que prometen una intensa discusión en la Comisión I.



Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA