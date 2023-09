Este lunes, el Congreso intentará nuevamente saldar una deuda que tiene desde hace 16 años con la reglamentación de la eutanasia, también conocida como la muerte digna. La Comisión Primera del Senado deberá estudiar el proyecto estatutario del representante liberal Juan Carlos Losada, que pretende establecer las condiciones para acceder a este derecho, consagrado en la sentencia C-239/97.



(Puede ver: Eutanasia: ¿Qué barreras elimina el nuevo proyecto de ley de Humberto De la Calle?)

En esta primera etapa, la iniciativa viene abanderada por el senador Humberto de la Calle, que ha insistido en proyectos de índole liberal como este y la despenalización del consumo adulto de la marihuana. “El Congreso ya no puede seguir demorándose en afrontar este tema. Existen vacíos que tienen que ser regulados”, dijo De la Calle frente a la muerte digna.

Humberto de la Calle en entrevista con el periódico El Tiempo . FOTO MAURICIO MORENO EL TIEMPO CEET Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

Y es que el Congreso ha hecho caso omiso al llamado reiterativo de la Corte Constitucional para que entre a reglamentar la eutanasia, desde que fue despenalizada en 1997. “En aras de la seguridad jurídica, la Corte exhortará al Congreso para que en el tiempo más breve posible, y conforme a los principios constitucionales y a elementales consideraciones de humanidad, regule el tema de la muerte digna”, dice el fallo de casi dos décadas que no ha sido escuchado por el Legislativo.



Desde la decisión judicial, liderada por el fallecido Carlos Gaviria Díaz, el Congreso ha hecho caso omiso a los múltiples llamados a reglamentar la eutanasia. En total son 8 exhortos del alto tribunal en los que se le pide al Legislativo que “profiera la ley estatutaria que corresponda sobre el derecho a la vida en su componente de la muerte digna”. El último llamado fue en agosto de este año, cuando el tribunal revisó la tutela de Martha Sepúlveda, que tuvo que recurrir a este recurso ante las dificultades que enfrentó para acceder a este derecho.



(Además: Muerte médicamente asistida: así sería la ruta según proyecto de ley de De la Calle



Desde 1997, en el Congreso no ha habido ambiente para tramitar iniciativas para establecer las reglas para acceder a este derecho. Con la iniciativa de este lunes, son 15 proyectos que han pasado por el Congreso con dicha intención. La mayoría fueron lideradas por el exsenador Armando Benedetti. Más allá de las polémicas de este, fue de los pocos que buscó cumplir con el llamado de la Corte.



Luego, en el Congreso pasado llegó un nuevo abanderado que fue Juan Fernando Reyes Kuri, que no pudo revalidar su curul en 2022. Este último presentó uno de los proyectos de mayor alcance, pues superó el primer debate del 2020 y tuvo una amplia discusión en la plenaria de la Cámara, aunque también se hundió como los otros. En todos estos años, solo hubo un proyecto para reglamentar la eutanasia de procedencia gubernamental. Fue radicado en la legislatura 2020-2021 por el ministro de Salud de Iván Duque, Fernando Ruiz, y fue archivado en medio de la tensión política por el estallido social.



En este Congreso, en el primer año legislativo, se presentó un proyecto que no tuvo discusión alguna y fue relegado por la agenda social del Ejecutivo. Ahora, el 20 de julio de 2023, llegó un nuevo proyecto que entró con el impulso suficiente para que la Comisión Primera de Senado lo debata hoy. Sin embargo, no son muy claros los apoyos con los que cuenta.

Martha Sepúlveda busca que le devuelvan el derecho a la eutanasia. Foto: Tomada del Twitter de Federico Redondo

“No creo que sea un apoyo voluminoso. Me parece que aquí va a haber discusiones y también votaciones ceñidas. Sobre todo, en la plenaria del Senado, en donde he observado con temas anteriores que hay grupos de senadores con una formación muy conservadora en el sentido moral”, expresó Humberto de la Calle.



(Además: Eutanasia: ¿Cómo se accedería al procedimiento según el nuevo proyecto de ley?



A simple vista, el ambiente de la Primera de Senado sería favorable. No obstante, dificultades en aprobación de otros proyectos de índole liberal, como el del consumo del cannabis, siembran dudas. Además, en esta célula hay figuras que ya han dejado su expresa oposición a la ‘muerte digna’, como el conservador Germán Blanco. En consultas sobre el sentido del voto de distintos sectores, algunos, como Cambio Radical, confirmaron que aprobarían la iniciativa, pero expresaron objeciones. El senador David Luna, también ponente, dijo estar de acuerdo con el proyecto, salvo la inclusión de menores de edad. En el caso de Luis Fernando Motoa, solo cuestionó que el proyecto esté asumiendo una precisión propia de las resoluciones.



JUAN SEBASTIÁN LOMBO DELGADO

Redacción Política

En X: @JuanLombo

jualom@eltiempo.com

