La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó este lunes en primer debate un proyecto con el cual se busca regular la eutanasia.



Con 25 votos a favor y 3 en contra, esta célula legislativa dio vía libre a regular el acceso al derecho de muerte libre, bajo la modalidad de muerte médicamente asistida. Ahora, el debate pasará a la plenaria de la Cámara de Representantes.



Básicamente el proyecto impulsado por el representante Juan Carlos Losada pretende dictar las normas para que se practique la eutanasia a quienes cumplan las condiciones, según lo determinó la Corte Constitucional, que instó al Congreso a realizar dicha reglamentación, pero esto no se ha llevado a cabo en 25 años.

"La decisión de cómo enfrentar la muerte adquiere una importancia decisiva para el enfermo terminal, que sabe que no puede ser curado y que, por ende, no está optando entre la muerte y muchos años de vida plena, sino entre morir en condiciones que él escoge o morir poco tiempo después en circunstancias dolorosas", argumentó Losada.



Y agregó: "el derecho el derecho fundamental a vivir en vida digna, implica entonces el derecho a morir dignamente".



La iniciativa, por ejemplo, plantea crear una junta médica que analice los casos, pues los promotores de la iniciativa consideras que las EPS podrían crear una barrera para acceder a ese derecho. No obstante, se respetará la objeción de consciencia de los médicos.