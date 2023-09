La presidencia de la Cámara de representantes, liderada por Andrés Calle, acaba de confirmar la resolución con la que crea la comisión accidental para conciliar la reforma de la salud. En total son 23 representantes los que harán parte de esta célula temporal.

La composición de la subcomisión está liderada por buena parte de los ponentes del proyecto en la Comisión Séptima de Cámara. Por ejemplo, está Alfredo Mondragón, que fue el coordinador ponente en comisión y sigue liderando la discusión del proyecto. También están los ponentes Germán Rozo, del Partido Liberal; Gerardo Yepes, del Partido Conservador; y Martha Alfonso, de la Alianza Verde.



En la subcomisión también figuran varios opositores a la iniciativa, como el representante Andrés Forero, del Centro Democrático, o Carolina Arbeláez, del Centro Democtrático. Ambos han sido críticos del proyecto, y Forero ha sido uno de los que más ha alertado por posibles irregularidades en el trámite del texto. Por la oposición también figura Erika Tatiana Sánchez, que llegó al Congreso por el movimiento de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, y Miguel Polo Polo, representante por la curul afro.



En el listado también está dos representantes que se la jugaron por la subcomisión, Julia Miranda, del Nuevo Liberalismo, y Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso. En esa línea también el representante Daniel Carvalho, de Verde Oxígeno. Precisamente Miranda fue la firmante principal de la proposición para crear la célula temporal y fue la que más críticas recibió por la movida.



Por el Partido de la U está Camilo Esteban Ávila. En este caso llama la atención que no figure el representante Víctor Manuel Salcedo, que fue uno de los que llevó la voz en la discusión en la comisión.



En el papel, la comisión cumple casi a totalidad con el cometido de una sola representación por partido. Sin embargo, no tiene en cuenta la naturaleza del Pacto Histórico. Por eso, la célula está conformada por una mayoría de dicha coalición de izquierda y por ende afín al proyecto del Gobierno.



No solo está el representante Mondragón, sino que por el Pacto figuran Gloria Elena Arizabaleta, avalada por el ADA; Gabriel Becerra, avalado por la UP; Norman David Bañol, avalado por la UP; David Racero -expresidente de la Cámara-, avalado por la Colombia Humana; María del Mar Pizarro, avalada por la Colombia Humana; y Germán Gómez, de Comunes.



También partidarios del Gobierno figuran Ana Rogelia Sánchez, de la segunda curul afro; Ingrid Johana Agurrie, de Fuerza Ciudadana; Wilber Escobar, de Gente en Movimiento -partido del ministro Mauricio Lizcano-; y Juan Carlos Vargas, por la CITREP.



De esta forma se observa que la conformación de las fuerzas en la célula le son favorables al proyecto del Ejecutivo. De una forma u otra se aprovechó que el Pacto Histórico es una coalición de partidos de izquierda para garantizar las mayorías en la célula temporal. Esto puede terminar condicionando la discusión a favor del proyecto del Ejecutivo.