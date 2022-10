La agenda legislativa del Congreso se ha destacado por las diferentes iniciativas a favor de la protección y el bienestar animal.



Senadores como Andrea Padilla, Juan Carlos Losada y Esmeralda Hernández son autores de propuestas que buscan prohibir las corridas de toros, riñas de gallos, corralejas, entre otras actividades.



(Lea también: Peleas de gallos: promotores buscan que proyecto de ley tome nuevo rumbo)

¿Cuáles son los proyectos más 'sonados'?

El proyecto de Ley 085 de 2022, impulsado por la senadora Andrea Padilla busca prohibir progresivamente las prácticas de entretenimiento cruel con animales como las corridas de toros, novilladas, tientas, becerradas, rejoneo, corralejas y peleas de gallos en todo el territorio nacional.



El objetivo de esta iniciativa es contribuir a subsanar el déficit normativo de protección animal y fortalecer la cultura de protección animal y la responsabilidad social con todos los seres vivos.

A esta hora, se lleva a cabo en la Plaza de Bolívar un plantón en apoyo del proyecto de ley 085 de 2022, el cual busca abolir progresivamente el entretenimiento cruel con animales. pic.twitter.com/BIc8yhaZev — Política EL TIEMPO (@PoliticaET) October 5, 2022

Estos proyectos, sin embargo, no han caído bien en todos los sectores. El pasado 10 octubre, cientos de galleros se trasladaron hasta la Plaza de Bolívar, en Bogotá, para protestar en contra de este proyecto de ley. Argumentaron que "es una tradición y que su prohibición afectaría a las familias que se benefician económicamente de esta actividad".

Facebook Twitter Linkedin

Protesta de los galleros. Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

Aunque las peleas de gallos no están reguladas, se aclaró que, de aprobarse esta iniciativa, habría tres años de transición para que los sectores que viven de estas actividades sean reconocidos y puedan acceder a otras alternativas económicas.

Facebook Twitter Linkedin

Algunos galleros le colocan objetos metálicos a los gallos en las espuelas. Foto: Archivo EL TIEMPO

Otro proyecto que se radicó en el Legislativo es el 015 de 2022, promovido por el senador Fabián Díaz. Allí se dispone la mutilación como forma de maltrato animal y busca sancionar aquellas actividades que dañen o modifiquen la naturaleza de los animales. Una práctica muy común en las estéticas veterinarias.



Según la ponencia, este tipo de transformaciones causan en el animal pérdidas funcionales, dolor, problemas en la locomoción, riesgos de cicatrización, además afectan su sentido comunicativo.



En este sentido, se busca que se reconozcan los principios, derechos y deberes constitucionales de protección a los animales. También se insta a que "el deber de cuidado y el concepto de dignidad se apliquen en la relación con los demás integrantes del medio ambiente".

Facebook Twitter Linkedin

Este tipo de amputaciones puede causar atrofia y degeneración en el animal. Foto: iStock

La senadora Padilla cuenta con más iniciativas que cursan en el Congreso: está la 016 de 2022, en la que se establece la enseñanza obligatoria de bienestar y protección animal en todas instituciones educativas del país.



Por otra parte, Padilla propone el proyecto de ley 074 de 2022, el cual busca regular las condiciones de bienestar en la reproducción, cría y comercialización de animales de compañía.



De esta manera, se quiere dar lugar a la adopción como primera opción y a la tenencia responsable de una mascota, cumpliendo con los principios de bienestar y protección animal establecidos en el ordenamiento jurídico colombiano.



(Le puede interesar: ¿Perdón social para 'Iván Márquez'? Esto es lo que piensan en el partido Comunes)



A esto se le suman otras precisiones como la prohibición de la actividad, instalación y funcionamiento de criaderos de animales domésticos dentro de los perímetros urbanos.



También se contempla que no se consideran animales de compañía a las especies exóticas y no convencionales, por lo que se niega la comercialización, tenencia e importación de los mismos.

Facebook Twitter Linkedin

Las mascotas ocupan un espacio muy importante en la vida de las familias. Foto: iStock

¿Cómo se ven estas iniciativas en el Legislativo?



La senadora Andrea Padilla le dijo a EL TIEMPO que hay riesgos para la aprobación de estos proyectos de ley: "Las principales razones recaen en los aplazamientos, en las modificaciones al orden del día en cuanto a plenarias y en las 'sorpresas' que suelen dar los legisladores al momento de apoyar las iniciativas".



Padilla agregó que estas propuestas le interesan al Gobierno: "El presidente Petro se comprometió a apoyarlas, así que de entrada contamos con el respaldo del Pacto Histórico, de Comunes y de las bancadas de izquierda".



Sin embargo, fue enfática en reconocer lo fuerte que son los grupos de cabildeo taurino y gallero, pero espera que la línea programática de Petro se vincule con estas apuestas.



(Le sugerimos: Así queda la nueva estructuración de la Presidencia)



"La gente votó por el cambio, eso incluye la protección del ambiente, de los animales y de la justicia social. Espero que la bancada de Gobierno se manifieste, pero aquí todo puede pasar", explica Padilla.



El congresista Losada, por su parte, ha manifestado que estos esfuerzos buscan un cambio de paradigma donde se considere la naturaleza como una entidad viviente que tiene derechos y no como un objeto a explotar.



​"Confiamos en que el nuevo congreso vote de manera positiva. Debemos proteger la vida de los que no tienen voz y defender un país donde la cultura no sea sinónimo de violencia y muerte", expone el representante a la Cámara.



Por ahora, estas propuestas cursan su respectivo trámite en el Congreso. Al ser proyectos de ley que desarrollan temas de la Constitución o del desarrollo de la sociedad deben pasar por cuatro debates para ser aprobados.

Más noticias de Política

REDACCIÓN POLÍTICA

@PolíticaET