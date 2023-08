Este martes, en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, se realizará el primer debate del acto legislativo que busca modificar el artículo 49 de la Constitución Política y regularizar el uso adulto del cannabis en Colombia, proyecto que durante la pasada legislatura se hundió en su octavo y último debate.



(Además: Café, seguridad y turismo: los temas en diálogo de presidentes de Colombia y Costa Rica).

El anuncio fue realizado por el representante liberal Juan Carlos Losada, quien fue ponente del proyecto que no logró ser aprobado en junio pasado. El congresista señaló que en esta ocasión la iniciativa contará con el liderazgo del también liberal Carlos Ardila.



"Asumimos con toda de nuevo este reto, para que alejados del prohibicionismo sea el Estado, y no la ilegalidad y las mafias, quienes regulen el mercado", dijo.



(Le puede interesar: Cannabis se hundió y el Código Electoral pasó: así fue el cierre de esta legislatura).



Durante el pasado periodo legislativo, el proyecto necesitaba 54 votos, pero se quedó con 46 a favor y 43 en contra en su informe de ponencia. Si bien era una votación favorable, por tratarse de un proyecto de acto legislativo, necesitaba mayorías calificadas.



En aquel momento, no contar con el apoyo de Cambio Radical significó el hundimiento de la iniciativa. El partido acompañó durante los debates anteriores pero decidió votar este negativo porque no se iban a tener en cuenta sus observaciones aprobadas en la Comisión Primera del Senado.

Mañana con el liderazgo de @CARLOSARDILA10 iniciamos el debate de nuestro proyecto de #CannabisDeUsoAdulto.



Asumimos con toda de nuevo este reto, para que alejados del prohibicionismo sea el Estado, y no la ilegalidad y las mafias, quienes regulen el mercado.#RegularCannabisYA pic.twitter.com/gUFrhVl3aZ — Juan Carlos Losada (@JuanKarloslos) August 28, 2023

Justamente, Losada confirmó que el texto recibió modificaciones e incorporó algunas de las sugerencias del partido Cambio Radical. "Esperemos que con estas sugerencias, como por ejemplo la prohibición de la publicidad cannábica y el reordenamiento del texto, podamos convencer a más congresistas", agregó.



(Siga leyendo: Canciller Leyva cita a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores el 5 de septiembre).



Por ser una reforma constitucional, la iniciativa tiene que superar ocho debates. Si este martes logra superar el primero pasará a plenaria de Cámara y si en esa corporación resulta aprobada seguirá su curso en Comisión Primera del Senado y en la plenaria de esta.



Posteriormente, tendrá que superar una nueva ronda de debates en el mismo orden anteriormente descrito.

REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias