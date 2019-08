Este martes arranca proceso contra Santrich por pérdida de investidura

A pesar de que se encuentra prófugo de la justicia y como consecuencia de ello no ha asistido a su curul en la Cámara de Representantes, Jesús Santrich sigue hasta el momento siendo congresista de la República. Esto podría empezar a cambiar desde este martes, cuando el exguerrillero completaría su sexta inasistencia al Salón Elíptico, lo que da para iniciarle un proceso por pérdida de investidura.

“La norma dice que cuando se completan seis faltas en una sola legislatura, eso es causal de pérdida de investidura”, explicó el presidente de la Cámara, Carlos Cuenca.



Desde hace más de un mes se desconoce el paradero de Santrich y sobre él pesa una orden de captura emitida por la Corte Suprema de Justicia, además se le abrió un incidente de desacato en la Jurisdicción Especial para la Paz.



“El día de mañana (este martes) completaría la sexta falta y una vez cumplida la sexta falta estaríamos notificando el tema al Consejo de Estado para iniciar el proceso de pérdida de investidura”, manifestó Cuenca

Hace poco se hizo público que se emitió un cheque por $ 23’953.584 que le corresponden al exguerrillero por su trabajo como congresista.



Sin embargo, este no se reclamó y aún está en la oficina administrativa de la Cámara de Representantes. Este dinero sólo puede ser cobrado directamente por el excombatiente.



Fuentes administrativas de la Cámara le explicaron a este diario que hasta que el congresista de la Farc no pierda su curul, podrá seguir devengando como representante a la Cámara.



“Los cheques seguirán siendo girados hasta cuando la Corte Suprema de Justicia lo suspenda o el Consejo de Estado actúe con algún fallo en ese sentido (…) Ese dinero no se va a perder, regresarán a las arcas del Estado”, expresó Cuenca.



Precisamente este miércoles la Comisión Primera de la Cámara realizará un debate de control político sobre el caso de Santrich al que fue citada la presidenta de la JEP, Patricia Linares.



