Este lunes se definirá fecha de moción de censura contra MinTic

Luego de que se conocieran las supuestas irregularidades en la suscripción de un contrato en el Ministerio de las TIC, sectores de la oposición radicaron una citación a debate de moción de censura en la Cámara de Representantes contra la jefa de esa cartera, Karen Abudinen.

EL TIEMPO reveló las presuntas irregularidades en un contrato en esa cartera para llevar internet a miles de colegios en el país, ubicados especialmente en regiones de difícil acceso.



Las irregularidades están relacionadas con la presentación de unas garantías para la firma del contrato por más de un billón de pesos que habrían resultado falsas, con lo que se habría puesto en riesgo el anticipo por cerca de 70 mil millones que ya se había pagado a los contratistas.



A pesar de que la solicitud de moción de censura fue radicada hace 10 días, hasta el momento no se tenía respuesta sobre la fecha para este debate.



Sin embargo, este viernes la presidenta de la Cámara, Jennifer Arias, anunció que este lunes se reunirá la mesa directiva de la corporación para definir la fecha de este debate, "según los tiempos de la agenda legislativa".



La oposición considera que Abudinen debe dejar el cargo, argumentando que hubo negligencia de parte de ella y sus asesores en la verificación de los requisitos legales para la adjudicación de la licitación.



"Nos roban en la cara y aún en el Congreso no nos dan fecha para la moción de censura a la Ministra", apuntó la representante de Alianza Verde Katherine Miranda.



POLÍTICA