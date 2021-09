Estas son las causales de pérdida de investidura en Colombia

En relación con la figura de la pérdida de investidura, que es una figura de rango constitucional creada inicialmente para separar a los congresistas de su condición cuando se encuentren incursos en causales específicas y taxativas señaladas en la Constitución. (…) la pérdida de investidura constituye, entonces, un juicio de carácter jurídico, subjetivo, sancionatorio y ético basado en las causales previstas en la Carta Política.



De este modo, la Constitución establece que los congresistas perderán su investidura en estos casos:

1. Por violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, o del régimen de conflicto de intereses.



(Puede leer: Certificado digital de vacunación: conozca cómo obtenerlo y sus beneficios)



2. Por la inasistencia, en un mismo período de sesiones, a seis reuniones plenarias en las que se voten proyectos de acto legislativo, de ley o mociones de censura.



3. Por no tomar posesión del cargo dentro de los ocho días siguientes a la fecha de instalación de las Cámaras, o a la fecha en que fueren llamados a posesionarse.



4. Por indebida destinación de dineros públicos.



5. Por tráfico de influencias debidamente comprobado.



Los diputados y concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura, según el concepto 443721 de 2020 Departamento Administrativo de la Función Pública:



1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de conflicto de intereses. No existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar asuntos que afecten al concejal o diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general.



2. Por la inasistencia en un mismo período de sesiones a cinco (5) reuniones plenarias o de comisión en las que se voten proyectos de ordenanza o acuerdo, según el caso.



3. Por no tomar posesión del cargo dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de instalación de las asambleas o concejos, según el caso, o a la fecha en que fueren llamados a posesionarse.



4. Por indebida destinación de dineros públicos.



5. Por tráfico de influencias debidamente comprobado.



6. Por las demás causales expresamente previstas en la ley.



(Además: Así es la calificación del gabinete del presidente Duque, según Pulso País)



Los concejales perderán su investidura por:



1. La aceptación o desempeño de un cargo público, de conformidad con el artículo 291 de la Constitución Política, salvo que medie renuncia previa, caso en el cual deberá informar al Presidente del Concejo o en su receso al alcalde sobre este hecho.



2. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o de conflicto de intereses.



3. Por indebida destinación de dineros públicos.



4. Por tráfico de influencias debidamente comprobado.



Según la justicia colombiana, los efectos de la pérdida de investidura son particularmente graves y rigurosos: "En primer lugar, y para el caso de los concejales no pueden continuar ejerciendo para el período en que fueron elegidos. Segundo, el ex concejal desinvestido no puede nunca más ser inscrito como candidato ni elegido a los cargos de gobernador, diputado, alcalde, ni concejal (Ley 617 de 2000 artículos 30, 33, 37 y 40 respectivamente). Las normas no prohíben que el desinvestido pueda ser nombrado en un cargo. Por lo tanto, en este derecho no tiene inhabilidad consecuencial.”



De conformidad con lo expuesto, la pérdida de investidura conlleva el retiro del cargo que viene ocupando el servidor público de elección popular, sin que esa situación por sí sola no genere inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas, salvo que medie norma que así lo consagre expresamente, como en el caso de los Congresistas. (Numeral 4, artículo 179 de la Constitución Política).



POLÍTICA