'Están recurriendo a leguleyadas': Pizarro sobre quorum del debate de la pensional

La senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, cuestionó la actitud de la oposición de romper el quorum e impedir el avance de la discusión de la reforma pensional del gobierno del presidente Gustavo Petro.

Además, la congresista, quien es una de las principales voces de la coalición oficialista en el Capitolio, hizo un llamado para que se avance en la discusión -todavía no se ha superado la etapa de impedimentos- y que se dejen a un lado las leguleyadas.

"Estamos en plena votación de los impedimentos de la reforma pensional, no hemos entrado a votar, a discutir y debatir la reforma pensional que esperan millones de colombianos que no tienen pensión y que no tienen absolutamente nada (...). Aquí en el Congreso se avanza, pero a un ritmo absolutamente lento, pero a nosotros como congresistas nos corresponde la responsabilidad de dar el debate, de no eludirlo, de no recurrir a leguleyadas legislativas como está sucediendo en este momento", aseveró la senadora.

Y es que en tres sesiones la oposición ha desarmado el quorum, lo que ha retrasado la discusión del segundo debate del proyecto que, si antes del 20 de junio no supera sus cuatro debates, se hunde por falta de trámite.

Opositores en el debate de la pensional. Foto:Sergio Acero Yate / El Tiempo

"Nos corresponde poner en el centro de las discusiones el bien de la nación. Nuestra responsabilidad no es venir y votar un impedimento e irnos, nuestra responsabilidad es permanecer aquí durante toda la sesión, eso no está sucediendo. Aquí el no venir a las sesiones no puede volverse la regla, la regla tiene que ser los colombianos y las colombianas", agregó la congresista.

Sin embargo, la oposición insiste en que seguirá rompiendo el quorum, que es una estrategia válida y el mismo presidente Petro la utilizó cuando fue congresista.

MATEO GARCÍA - REDACCIÓN POLÍTICA