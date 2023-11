'Están aprobando artículos que llevarán a la quiebra el sistema de salud': Gaviria

El exministro de Educación y de Salud Alejandro Gaviria lanzó una dura crítica desde su cuenta de X al proyecto de la reforma de la salud que está en discusión en plenaria de la Cámara de Representantes.



El exfuncionario cuestionó, entre otros temas, que la reforma del Gobierno se esté aprobando sin informe de impacto fiscal.

"Sin informe de impacto fiscal, sin una reflexión seria sobre las consecuencias, la Cámara de Representantes está aprobando artículos que llevarán a la quiebra el sistema de salud. Una vergüenza y una tragedia para el país", señaló el exministro de Educación y Salud.



Durante el debate de este martes el representante del Centro Democrático, Andrés Forero, ya se había referido a la necesidad de contar con un aval fiscal por parte del Ministerio de Hacienda para continuar con la discusión.



"Todavía no se ha radicado en la secretaría de Cámara de Represenatntes un concepto de impacto fiscal por parte del Ministerio de Hacienda. (...) El Gobierno pretende que sigamos votando a ciegas", señaló.

Sin informe de impacto fiscal, sin una reflexión seria sobre las consecuencias, la Cámara de Representantes está aprobando artículos que llevarán a la quiebra el sistema de salud.



Una vergüenza y una tragedia para el país. — Alejandro Gaviria (@agaviriau) November 29, 2023

No es la primera crítica que hace Gaviria al proyecto del Gobierno. De hecho hace 15 días el exfuncionario de la administración Petro dijo que la reforma estaba "mal concebida" y que no resolvía los "problemas de fondo del sistema".



"Ahora pretende aprobase sin discusión, sin debate, sin deliberación. La reforma no convenció ni al país ni al Congreso. Solo puede ser aprobada a la fuerza con prácticas cuestionables", dijo en aquel momento Gaviria.

