“Queremos resolver los problemas de la gente con una agenda de iniciativas sociales que vayan más allá de las peleas del Gobierno Nacional con los partidos”, dice el expresidente César Gaviria Trujillo al destacar la importancia del nuevo proyecto de ley de carácter estatutario para reformar la salud que el Partido Liberal radicará este jueves 20 de julio, cuando se inicie el periodo legislativo.



Para el exmandatario y jefe del liberalismo, la esencia de esta propuesta pasa por el fortalecimiento del sistema actual porque considera que “no se le puede arrasar” ni “echar por la borda los avances conseguidos en las últimas décadas”.



Con la presentación de esta iniciativa, además, este partido marca un punto de partida en su propósito de buscar consensos “para resolver los problemas de la gente con una agenda social de proyectos”.



En este sentido, buscará el respaldo de la coalición de partidos para sacar adelante una agenda parlamentaria cuyo objetivo, argumenta, no es pelear con el presidente Gustavo Petro. “Al Partido Liberal lo que le interesa es que le vaya bien al país”, dice Gaviria.



Su presentación muestra, asimismo, que el debate por la reforma de la salud aún no ha llegado a un punto final, pues se abren páginas nuevas.



El proyecto está contenido en 64 páginas y fue redactado durante el receso legislativo. Se trata de un trabajo académico dirigido por el propio expresidente con su equipo de consultores, los congresistas y expertos como Germán Escobar Morales, quien se desempeñó como jefe de Gabinete en el Ministerio de Salud y Protección Social y viceministro de Salud Pública. Él forma parte del grupo académico del Partido Liberal.



“Lo primero que hace diferente este texto, es lo obvio, y es que se trata de un proyecto de ley estatutaria. Desde un comienzo, el partido ha anotado la necesidad de tramitar una reforma de la salud así porque afecta la materialización y el contenido del derecho fundamental a la salud. Desafortunadamente, el Gobierno no quiso atender las recomendaciones de varios juristas constitucionalistas en dicha materia”, dice Escobar.



Para el Partido Liberal, esta propuesta surgió en la búsqueda para promover una reforma de la salud que “aborde responsable y asertivamente los problemas del sistema sin crear otros nuevos” y que “garantice el derecho fundamental a la salud de todos los colombianos”.

El expresidente Gaviria junto con la bancada liberal. Foto: Partido Liberal

Según explican en esta colectividad, el proyecto parte del reconocimiento de que transformaciones estructurales del sistema requieren del trámite de una ley estatutaria, en tanto que modifican la materialización del derecho fundamental a la salud, consagrado por la Ley 1751 de 2015.



“En ese sentido, desde su concepción permite una discusión amplia en el Congreso y una debida revisión por parte de la Corte Constitucional”, dice el comunicado de la colectividad.



Agrega que desde el punto de vista de su contenido, el proyecto introduce transformaciones precisas y “quirúrgicas” al sistema, “buscando solucionar sus problemas históricos sin destruir ni borrar las capacidades que este ha creado durante tres décadas y que han permitido grandes logros sociales, ampliamente socializados en estos meses de debate”.



Pero, en esencia, ¿de qué se tratan las reformas de este proyecto? En primer lugar, responden en el partido, le otorga al Estado un verdadero rol protagónico en la gobernanza del sistema, coordinando a las empresas promotoras de salud (EPS) para que hagan bien su labor, evitando que ocurran cosas como la imposición de barreras de acceso a los usuarios antes de que se materialice una vulneración del derecho a la salud.



“En otras palabras, se las coordina y vigila en tiempo real, visualizando lo que ocurre con los pacientes en sus redes de atención desde cada territorio y no esperando a que sea el propio usuario o paciente el que tenga que alertar al Estado cuando algo no funciona bien en su proceso de atención”, detalla el exviceministro.



Para él, en este punto, el proyecto introduce una idea novedosa que debe leerse con especial cuidado. Se reconoce que existen algunas zonas del país, rurales y con población dispersa, en las cuales los fundamentos del mercado del sistema de salud no funcionan; es decir, que existan varias EPS compitiendo por obtener más usuarios. Es por eso, en parte, que se observan inequidades para acceder a servicios en estos territorios. Este proyecto permite la posibilidad de que, solo cuando no exista otra alternativa y de manera circunscrita a estas zonas, el Estado pueda operar directamente el aseguramiento cumpliendo con los mismos estándares técnicos de las EPS, lo que garantiza que no se tengan dos sistemas de salud desiguales, sino que se resuelva un problema real de acceso efectivo.



Otro cambio fundamental, se lee en el documento, es el que tiene que ver con la conformación de las redes integrales de atención, que son aquellos hospitales y clínicas que las EPS contratan para que atiendan a los usuarios.



Según concluyeron los liberales en los intensos días de estudio, hoy por hoy, estas se conforman por las fuerzas de mercado: los prestadores de salud más económicos tienen más incentivos a ser contratados, en contra a veces de la calidad o cercanía a los usuarios.



Para el partido que orienta Gaviria, este proyecto de ley modula esto al establecer que cada territorio debe formular un plan maestro que determina las necesidades reales de la población y sobre ese plan las EPS deben diseñar su red.



En palabras sencillas, aseguran, las EPS deberán contratar lo que se requiere en ese territorio y no lo que el mercado solamente determine, evitando situaciones como las que se presentan actualmente de contratar centros de atención incluso en otros municipios.



En las toldas rojas insisten en que su propósito no es entrar a un cuadrilátero con el presidente Petro. Por el contrario, consideran que hay aspectos de las iniciativas oficialistas que se deben tener en cuenta.



Por eso, afirman que entre los aspectos que comparten con el Gobierno este proyecto hace énfasis en la atención primaria en salud (APS), haciéndola operativa por medio de Centros de Atención Primaria en Salud (Caps), que a diferencia de las propuestas hechas hasta ahora, deben ser altamente resolutivos y que, en zonas apartadas, pueden recibir subsidios a la oferta, pero condicionados al buen desempeño para garantizar el buen uso de los recursos públicos de todos los colombianos.



Por último, un tema bastante técnico pero clave para el funcionamiento del sistema es el que tiene que ver con la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

Distintos actores del sistema insisten en que el articulado del Gobierno no resuelve los problemas de fondo. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO @cesarmelgarejoa

Hoy, el cálculo de la UPC no logra compensar el hecho de que hay ciertas EPS en las que su población tiene riesgos concentrados (a veces porque se les ha trasladado usuarios forzosamente), por ejemplo, personas de edad avanzada y con múltiples enfermedades crónicas. Esto hace que la UPC calculada para la población general no alcance para atender a estos grupos que ya no están dispersos en todas las EPS, sino en unas pocas. El proyecto introduce ajustes para esto, tal y como se hace en sistemas de salud de seguros avanzados.



Como se observa, dicen sus autores, es un proyecto que aborda los problemas puntualmente, no refunda el sistema y toma lo mejor de las propuestas que han surgido en estos meses de debate, incluidas las del Gobierno, en un articulado “coherente y cohesionado”, a diferencia del maltrecho proyecto de Ley 339 de 2023, que se ha ido desdibujando en una “colcha de retazos” incomprensible y que en la práctica será muy difícil de implementar y reglamentar.



Con esto, concluyen, el Partido Liberal presenta al país una reforma de la salud responsable, técnicamente fundamentada, con transformaciones reales y profundas, pero sin acabar con uno de los logros sociales más importantes de estos últimos treinta años, la cual será debatida acorde con la jurisprudencia constitucional en la materia, por parte del Congreso de la República, como un proyecto de ley estatutario.



De dónde saldrá la plata para lo que se viene

Entre los opositores a la reforma de la salud del Gobierno Nacional hay consenso en la preocupación sobre el origen del dinero para financiar la propuesta si llega a ser aprobada.



En el Partido Liberal piden no hacer cuentas alegres. Ellos, por su parte, en su nueva propuesta dicen que el Ministerio de Salud y Protección Social, en conjunto con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y tomando en cuenta las recomendaciones del Consejo Nacional de Salud, definirá el valor anual de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), la cual será calculada en función de la composición poblacional y epidemiológica de cada empresa promotora de salud (EPS) por cada una de las personas afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).



La UPC tendrá dos componentes fijos para cubrir la atención en salud de la población asegurada, sus prestaciones sociales y los gastos administrativos

necesarios para la gestión de la gestora de salud y un componente variable como

reconocimiento a la adecuada gestión de las empresas promotoras de salud (EPS),

evidenciado en indicadores de resultados en salud, entre otros.



Destacan, además, que la operación de su propuesta debe ser solidaria, en cabeza del Estado, pero siempre de manera responsable.

