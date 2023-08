El senador Iván Name, de la Alianza Verde, dio un golpe de autoridad cuando le ganó la presidencia del Congreso a Angélica Lozano, que era la ficha del gobierno. Tras el comienzo de las sesiones en forma del Congreso, la nueva cabezas del legislativo habló con EL TIEMPO del llamado del gobierno a un "gran acuerdo nacional". Asimismo, reiteró su tesis de que habrá cambios en los proyectos que presente el Ejecutivo.



¿Qué lectura hace de la realidad política nacional tras la versión de Nicolás Petro sobre el ingreso de recursos irregulares a la campaña?

Son procedimientos de orden judicial que deben atender a la independencia de las ramas, a la prudencia en torno a que sean las instituciones las que deban tomar las decisiones. La institucionalidad del país debe rodear al Presidente, a la Rama Judicial y a la autoridad electoral para que los procesos tengan las garantías.

Iván Name, presidente del Congreso.

¿Esto afecta la gobernabilidad del Presidente?

Considero que las instituciones en las democracias funcionan y deben estar en su órbita de mantener el orden institucional y no por ello, a través de estas circunstancias, deben alterarse. De tal manera que la gobernabilidad del Presidente continúa con lo que él representa, que es el Gobierno, y las otras ramas iremos funcionando también sin afectarnos.

A propósito del Presidente, ¿cómo le fue en la reunión que sostuvo con él la semana pasada?

Fue muy cordial, absolutamente institucional, donde hubo fue una gran disposición para el entendimiento del Gobierno y del Congreso. El Presidente ha manifestado su ánimo de continuar con su agenda legislativa y el mensaje que queremos transmitir, claramente, es que estamos dispuestos a darles todo el trámite y el debate legislativo a las iniciativas. La voluntad del Congreso sobre el tema es estudiar las reformas y poder lograr los mejores resultados posibles para los intereses de la nación. Pero las reformas no salen como entran, porque para eso existen el Congreso y el parlamento.

Precisamente sobre las reformas, ¿le gustan? ¿Cómo va a votar las tres que ya conocemos?

Soy partidario de que el Estado debe estar ajustándose periódicamente a los tiempos, de tal manera que en los campos de salud, pensiones y laboral, y en otros, debemos hacer ajustes, actualizaciones, reformas. Pero estas no son, necesariamente, las que se proponen del Gobierno sino las que el Congreso considera conveniente. Entonces, las que propone el Gobierno, como lo que proponen los congresistas, se estudian, se decantan, se convienen y resultan, definitivamente, las que sean útiles al país. Creo que necesitamos reformas y las que presentó el Gobierno las vamos a estudiar.

Iván Name - Gustavo Petro

Llamó la atención que esa reunión se dio 10 días después de su elección como presidente del Congreso. ¿Qué pasó? ¿Por qué se tardó tanto?

El presidente del Congreso no tenía prisa y tampoco tenía prisa el presidente de Colombia. Eso no tiene relevancia porque yo no solicité audiencia con el Presidente pidiendo alguna celeridad. Creo que estuvo en el tiempo conveniente. Pudimos conversar, de manera profunda, sobre la realidad de nuestro porvenir, partiendo de la base de lo que es nuestro pasado histórico.



En el pasado usted tuvo unas diferencias políticas con Petro cuando este era senador. Él, incluso, fue muy duro con usted. ¿Ya están superadas?

Cuando fuimos congresistas juntos, y a propósito quien más fuerte fue con el Presidente realmente fui yo, porque él hacia mí, por lo menos en el Congreso, nunca tuvo esas actitudes. Por el contrario, creo que fui yo quien se excedió un poco en las respuestas sobre una observación que él hizo por la elección de una mesa directiva. Pero quiero decirle que entre el Presidente de Colombia y el presidente del Congreso no hay ningún asunto de orden personal que pueda alterar nuestra convivencia y, por el contrario, tengo por el Presidente aprecio y disposición de que todo salga bien porque, si no salen bien las cosas, es la nación la que se afecta.

Iván Name, presidente del Senado.

También se reunió con el ministro del Interior, con quien no empezaron muy bien las cosas. ¿Cómo fue esa reunión?

Yo aspiré a la presidencia del Congreso porque un querido grupo de senadores de todas las bancadas me pidieron que lo hiciera. No estuve en la carrera con meses de anterioridad, como otros de los aspirantes. Finalmente me eligieron presidente del Congreso en una sesión plenaria atípica porque yo terminé autoproclamando mi candidatura y por fuera de la rigidez de las bancadas. Pienso que tenemos que flexibilizar mucho la democracia para que no se vuelva una partidocracia.

Pero ¿qué habló con el ministro del Interior cuando se reunió con él?

Revisamos la agenda legislativa, las prioridades del Gobierno, la disposición para el estudio de todas las reformas. Fuimos colegas en el Parlamento por varios periodos y le tengo aprecio y respeto.

Entonces, ¿se acabó esa 'guerra fría' que tuvieron durante varios días?

Pues sí, eso fue sencillamente un intercambio de opiniones sobre los resultados de la elección de la mesa directiva del Congreso, a propósito de un comentario que él hizo y no fue más. Quisieron magnificar una diferencia que no fue más que un análisis que hizo él y contesté yo.

Y a Andrés Calle, el presidente de la Cámara, ¿cómo lo ve? ¿Está más hacia el lado de Petro?

La figura del doctor Calle es muy importante. Es un hombre del relevo generacional e ideológico. Es una nueva figura que tiene una manifiesta simpatía hacia el Gobierno derivada de que lo ayudó a elegir como presidente de la Cámara. Él empezó en esa línea. Yo, por ejemplo, no estuve en esa línea. No tengo la misma sintonía, posiblemente, con las ideas del Gobierno, pero las analizamos ambos, las tramitamos igual como presidentes de las dos cámara y, seguramente, con la lucidez del doctor Andrés Calle, su condición de disponibilidad y de aprecio por el Parlamento, vamos a lograr sacar adelante el funcionamiento del Congreso.

¿Cree que debería haber cambios en el gabinete? ¿Debería Petro darles representación a los partidos para hacer un gobierno de unidad nacional?

Soy partidario de un acuerdo nacional, como lo ha propuesto el presidente Petro, basado en el respeto. Mientras esas condiciones de respeto, entendimiento con cada una de nuestras funciones las cosas van a funcionar muy bien. Yo creo que la disposición de un gabinete ministerial la tiene el gobernante. Él en su entendimiento tendrá que decidir su manera de escoger sus ministros y no voy a incursionar en la intromisión de sugerir, si quiera, de cómo debe ser. Lo que sí creo, es que hay que tratar de darles una mayor continuidad a las carteras y que es muy saludable para las instituciones que tengamos alguna permanencia y no solo en las carteras ministeriales sino en las entidades, porque el Estado requiere cabezas fuertes y sólidas trabajando.

El presidente Petro hizo en su discurso un nuevo llamado a lograr un acuerdo nacional. ¿Cómo lo recibe y qué debemos hacer para que realmente logremos un acuerdo nacional?

Por parte del presidente del Congreso tiene el Gobierno todas las garantías y la mayor disposición de que nos entendamos a través de la restauración compatible con los cambios. Pero, a mí me toca una tarea de restauración de confianzas que, espero, podamos lograr. Todos están dispuestos al diálogo para que haya acuerdo nacional y podamos sacar adelante estas épocas que están tan amenazadas por el terrorismo.

¿Cómo analiza usted el ritmo con el que viene el Congreso, que algunos sectores califican como lento a propósito de la crisis por el caso de Nicolás y por estar en año electoral?

El ritmo del Congreso no va lento. Nosotros actuamos en dos plenarias semanales. Claro, cuando hay dificultades está la facultad discrecional de reprogramarlas.

Como esta semana con el paro de los taxistas...

Sí, los taxistas o circunstancias que se pueden presentar pero hacen de esto un problema nacional cuando no hay más noticias o cuando hay algunos sectores hambrientos de conflicto para generarlos como si eso fuera un terrible problema y resulta que hace parte del funcionamiento mismo. Estamos a la espera de la radicación de las reformas, a la designación de ponentes para las plenarias. Y el trabajo en comisiones se hace, de igual manera, sin que haya titulares de que estamos sesionando.

¿Las reformas sociales se van a aprobar este semestre o qué pasará con ellas?

Tenga la seguridad de que se van a discutir. Se van a tramitar, discutir y a decidir. Y la decisión final será la de un parlamento autónomo, con toda la legitimidad y con toda la capacidad para decidir sobre las propuestas.

Usted ha dicho que le gustaría un Congreso sin coaliciones, pero ¿cree que Petro recompondrá su coalición o solo recuperará las mayorías a través de un acuerdo nacional?

No resultó del tema de las coaliciones para que unos puedan derrotar a otros. Es inferior en inteligencia política considerar que en cada tema podamos convocar la coincidencia de las fuerzas para ir evacuándolos. Pero no suponer que una coalición es para tener un régimen militar-político. Por eso, las democracias de Occidente están tan deterioradas, porque las partidocracias han ido reemplazándolas. La reforma política de fondo que tenemos que hacer algún día es repensar que no podemos reemplazar la democracia por partidocracia. Yo sugiero, se lo dije al Presidente: tengamos acuerdos nacionales, coincidencias temáticas, porque un acuerdo nacional supone que todos estemos a bordo, ya que haya algunos que no lo quieran es porque no lo consideran. Pero hay que trazarlo. Las coaliciones chocan con acuerdos nacionales. Las coaliciones atentan contra la posibilidad de la conveniencia y la discusión libre de las diversas fuerzas.

¿Qué piensa de lo que pasó en la Comisión I del Senado, cuya presidencia, según los acuerdos, era del Pacto, pero quedó en manos de los conservadores?

En el desarrollo de los acuerdos y en el desarrollo político se presentan alteraciones de las fuerzas y la decisión de la Comisión I tuvo una mayoría en un sentido distinto al que se había acordado, pero no le quita respetabilidad, legitimidad ni conveniencia. Creo que, puede incluso, ser muy conveniente y que se comprenda que fue un momento de redistribución de fuerzas y que hay es que convencer, no ordenar, porque aquí no estamos en un régimen de orden dictatorial, sino en una democracia muy fuerte. Con debilidades e inconveniencias en el modelo de lo político, pero de una gran fortaleza institucional.



Para terminar, ¿cuál es su llamado para que se llegue a ese acuerdo nacional, cese la polarización y estemos en un ambiente más sano para tramitar las reformas, por ejemplo, que son necesarias, según usted?

El camino es el de la restauración de la confianza para llegar a un ambiente de armonía en el respeto institucional. Eso es lo que más le conviene a nuestro país. Necesitamos acudir a la superioridad histórica política y aplicar los modelos de conveniencia en las políticas estatales para que el Estado sea más eficiente.



