'Incapacidad y alevosía': presidente Senado al Gobierno por escándalo de Panamericanos

Este miércoles 3 de enero, Panam Sports -organismo encargado los Juegos Panamericanos 2027- confirmó su decisión de quitarle la sede a Barranquilla y buscar una nueva alternativa.



Tras esto, sectores políticos y gremios económicos han lamentado la determinación e, incluso, han reclamado al Gobierno, que según Panam Sports no realizó los giros de dinero a tiempo para pagar los derechos de la sede.



A la tormenta política se unió el senador por el Partido Alianza Verde, Iván Name Vásquez, quien también es presidente del senado y, mediante un comunicado compartido en redes sociales, criticó la gestión del Gobierno.



“Es doloroso ver cómo el centralismo frena nuestro progreso y avance como Nación, y es la causa de su atraso, pobreza y guerra”, empezó escribiendo Name en el comunicado.



Además, el senador señaló la pérdida de la sede de los Panamericanos como “una nueva afrenta contra nuestras regiones y sus gentes”, y agregó: “Para el Gobierno, nuestro Caribe no merecía los Juegos Panamericanos, nunca contempló la idea con simpatía”.



Luego, criticó la gestión del Gobierno Petro: “Otro costoso error monumental que evidencia incapacidad y alevosía. Colombia y su Nación Caribe lloran frente al maltrato. Las Regiones Autonómicas son un clamor histórico inaplazable”.



Por su parte, la ministra Astrid Rodríguez emitió un comunicado anunciando la 'sorpresa' del Gobierno por la decisión de Panam Sports: “Damos cuenta a los recursos que hemos desembolsado a Panam Sports para los Juegos Panamericanos y Parapanamercanos. EI Gobierno de Colombia ha reafirmado en múltiples ocasiones su compromiso genuino con la realización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2027”.



También, indicó que se había llegado a un acuerdo para efectuar el pago total de uso de ocho millones de dólares durante el mes de enero de 2024, porque había “dificultad para hacerlo durante la vigencia 2023”.



“De manera sorpresiva, Panam Sports envía una carta al presidente del Comité Olímpico Colombiano manifestando la decisión unilateral y, contrario a lo acordado con este Ministerio, de rescindir el contrato y cancelar la realización de los Juegos Panamericanos de Barranquilla”, se lee en el documento.



