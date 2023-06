Este lunes, el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, anunció que se congela la discusión de las reformas del Gobierno que están en trámite en el Congreso, el cual está en sus semanas finales, pues este periodo legislativo termina el próximo 20 de junio y se espera que convoquen a extras. Pero la agenda quedó paralizada por el escándalo en el que está envuelto el presidente Gustavo Petro tras los audios del exembajador Armando Benedetti.



"La reforma de la salud no será estudiada mañana. El Pacto no le teme a ese debate, si los que llevamos décadas en él vemos que alguien que se acerca y aprovecha para intentar hacer de las suyas será rechazado al nivel político y judicial. Queda congelado el debate en la Cámara de Representantes", afirmó Racero ante los medios.



En dichos audios, revelados por la revista Semana, se le escucha decir a Benedetti que él consiguió 15.000 millones de pesos para la campaña, pero el origen de este dinero no es claro y por eso sectores de la oposición ya anunciaron denuncias contra el Presidente por el presunto delito de financiación ilegal.



Aunque el primer mandatario, por otro lado, ha insistido en que en su campaña todos los recursos que se obtuvieron fueron legales. "En las dos entrevistas Benedetti afirma que ayudó a conseguir donaciones a la campaña y que no hubo irregularidades. Es cierto, cada vez que alguien pedía donar o conseguir donadores se mandaba a la gerencia, donde siempre se hicieron de acuerdo a la ley, los filtros".



Por otro lado, señaló: "En gerencia se rechazaron muchas donaciones y de acuerdo a los criterios de ley, se aceptaron otros. La mayor parte de la financiación de la campaña se realizó con préstamos de la banca comercial".



David Racero, por su parte, defendió al jefe de Estado. "Lo que es claro es que Gustavo Petro ha actuado en función de lo que considera correcto para el país sin devolver favores y sin responder chantajes. En la campaña nunca se hipotecó el Gobierno. Las cuentas son diáfanas ante el país. La mayoría es por préstamos. El país debe tener seguridad de la buena acción del presidente".



Ahora bien, en los audios de Benedetti, el exembajador lanza frases que han generado dudas sobre los orígenes de esos 15.000 millones de pesos. En la grabación, que sería de una conversación entre él y la exjefa de Gabinete Laura Sarabia, se le escucha decir: “No es mamando gallo, no es amenaza, porque tú me conoces. Yo no me voy a dejar mamar gallo, Laura, te lo juro por la vida de mis hijos que no pasará nunca, nos hundimos todos, nos acabamos todos, nos vamos presos (...)".



Benedetti, en entrevista con la revista Semana, asegura que no puede decir quién puso el dinero de la campaña en la Costa Caribe. Pero luego agrega en ese sentido: "Yo tengo unos indicios por lo de Nicolás. Yo siempre he tenido unos indicios muy graves de lo que estaba pasando. Cuando sale la denuncia contra él, yo empiezo como a armar el rompecabezas (...)



